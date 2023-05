Nina Persson (The Cardigans): "Hay que parar a Putin"

Nina Persson, la líder de The Cardigans, uno de los grupos suecos más importantes de la historia, con 15 millones de discos vendidos y canciones icónicas como Lovefool, tema central de la banda sonora de la película Romeo y Julieta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, regresará al Castell de Bellver el próximo 4 de junio, donde ya actuó hace dos años. Si en aquella ocasión, con el público reducido por las restricciones covid, la cantante de Örebro estuvo acompañada del teclista Martin Hederos, ahora lo hará arropada por el cantautor escocés James Yorkston, con quien ha publicado uno de los discos más aplaudidos de este 2023: The Great White Sea Eagle.

«Cuando toqué en Palma la última vez, hace dos años, en medio de la pandemia, todo el mundo estaba sentado en sillas y muy separados entre ellos. ¿Habría solo unas 100 personas? La cosa transcurrió en un ambiente muy tranquilo. El Castell de Bellver es precioso, muy bonito, totalmente diferente a otros lugares, con los espectadores muy cerca, lo puedes escuchar todo muy nítidamente, y esto te permite poder entrar en los temas y muy importante, ahondar en las letras», recuerda Persson, ilusionada sabiendo que «ahora sí vamos a caber todos» en esta nueva entrega del ciclo Contrast Mallorca que dirige David Riu.

El dolor, la vida, la familia, la paternidad y la naturaleza son temas centrales de las canciones de The Great White Sea Eagle, compuestas por el músico folk escocés James Yorkston en colaboración con la formación sueca The Second Hand Orchestra. Unas canciones que fueron escritas al piano y que serán interpretadas en Palma «en formato dúo, con James tocando el piano y la guitarra, y los dos cantando», anuncia Persson en referencia a un repertorio en el que «quizá entren algunos otros temas» al margen de este The Great White Sea Eagle, continuación de The wide, wide river (2021), también grabado con la orquesta que dirige Karl-Jonas Winqvist.

Los matices de un directo

«La música siempre te lleva a momentos especialmente preciosos, algunas veces sorprendentes», afirma Yorkston, en el oficio desde hace dos décadas, en constante cruce con todo tipo de sonidos y expectante ante los directos, donde sus canciones se crecen y adquieren otros matices. «Sí, es así. Los ritmos, las armonías, cómo lo enfocas vocalmente… Siempre estamos explorando, y lo mejor es que encontramos nuevos momentos que compartir», asiente.

«Para mí la mejor manera para componer es siempre mantenerme abierto a la inspiración, y estar listo para cuando llega y poder anotarlo todo. Con que cada vez pueda conseguir un buen tema ya estoy más que satisfecho. Las canciones, por descontado, nacen de mis vivencias, yo solo las amplifico con la música», añade.

El encuentro entre Persson y Yorkston se produjo gracias «a un amigo en comun, Karl-Jonas Winqvist [el director de la Second Hand Orchestra], quien empezó este proyecto. Él fue quien le propuso a James que se uniera una segunda cantante, y esta fui yo», apunta la vocalista.

Confiesa la cantante de los Cardigans que han sido distintas las satisfacciones que ha encontrado junto a Yorkston: «La primera, la música, por descontado, muy directa y preciosa. Nos hemos compenetrado muy bien, no solo como amigos, también colaborando, haciendo discos, tocando juntos… Me encanta poder compartir mi voz con otro cantante. A veces cuando eres una cantante principal te puede hacer sentir un poco solo, ya que no puedes ni ver a tus compañeros de grupo. Me gusta mucho cuando James y yo estamos juntos en el escenario».

En esta segunda visita a Mallorca, Nina Persson, de 48 años, viene con un deseo, al margen de conquistar a su público: «Esperamos poder disfrutar de una buena comida en algún sitio de la isla. Estando de gira no tendremos tiempo para mucho más». Eso sí, cómoda se sentirá. «Mallorca es un sitio fantástico. Las islas son siempre especiales, mantienen su identidad, y eso es algo que realmente me atrae».

«Hay que parar a Putin» y pasar más del rey Carlos III

Si hay un país temeroso de Vladímir Putin ese es Suecia. El miedo a Rusia ha llevado a los suecos a querer ingresar en la OTAN y a restablecer el servicio militar civil. «Hay que parar a Putin», espeta Nina Persson, al frente de The Cardigans desde su irrupción en el pop a principios de los años 90. «No sé cuándo acabará esta guerra, si lo supiera me presentaría de presidenta en lugar de cantar», añade la intérprete de hits como My Favourite Game, Carnival o Sick&Tired, entre muchos otros.

Su compañero de viaje en su nueva aventura, el músico folk escocés James Yorkston, opina sobre otro tema de actualidad, o no: «No soy monárquico, así que no presto ninguna atención a la familia real británica», aclara al ser preguntado por una coronación que paralizó a todo un país y fue seguida en directo por medio mundo.