Es·Telar del paseo del Born es un enorme octaedro que invita a tejer. Cualquier viandante puede detenerse un rato a completar la trama tridimensional utilizando la tela recuperada del toldo del festival Xtant del año pasado. Ha sido teñida con índigo natural por la diseñadora Ashita Singhal, que trabaja con tejidos reciclados, y ayer comenzaba la trama junto a la tejedora Isabel Infante y Paul Taylor, el arquitecto y creador de la estructura que sorprende a los turistas y residentes que pasean por el bulevar.

Permanecerá allí durante los cuatro días de la feria de patrimonio textil, que en esta edición se distribuye en los patios de cuatro casales históricos de Palma formando una red de más de medio centenar de artesanos, artistas y especialistas en textil de diferentes partes del mundo.

La inauguración fue ayer en Can Vivot, lleno de puestos con todo tipo de piezas y orígenes, cada uno con una historia que contar. Como la de Wild Dream, que vende «cojines hechos con lino reciclado de los años 70 que habían sido usados por el ejército en Polonia», según explicaron. Lo sorprendente es el interior, ya que «el relleno se realiza con heno y manzanilla y cada primavera hay que quemarlo para dejar marchar las pesadillas, el estrés y la mala energía», por lo que el cojín tiene que volver a rellenarse.

Rosana Escobar, de Colombia, reutiliza los sacos para almacenar granos de café y los transforma en todo tipo de productos; Adrián Pepe, hondureño afincado en el Líbano, se nutre de la lana de la transhumancia; al igual que la portuguesa Rosa Pomar, que hoy participa en Can Balaguer en el coloquio Una Cuestión de Lana con Llanatura, Made in Slow y la Fibra Perdida.

Los encuentros y talleres con especialistas forman parte de la agenda de actividades, que también tienen lugar en Can Marqués y Can Oms, junto a la sede de Xtant en Can Vivot. Los numerosos asistentes al inicio de la feria fueron recibidos por las organizadoras, Kavita Parmar y Marcella Echavarria, y después de los parlamentos disfrutaron del solo de danza Ella, regadera, en el que la «energía salvaje femenina» fue interpretada por la bailarina mallorquina Maya Triay.

Durante el evento los invitados se pasearon entre telas, como las recuperadas por Aitor Saraiba de fábricas antiguas y teñidas por él a mano; curiosearon la joyería con palma de coco y un baño de oro de la artista multidisciplinar Danielle Lafaurie y disfrutaron de una primera toma de contacto con el patrimonio textil artesanal a nivel internacional. Aquellos que quieran profundizar, tienen cuatro días para tejer en red.