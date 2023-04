Montserrat Butxaca, Premi Mallorca de Poesia: “No me interesa el lenguaje muy rebuscado aunque tengo fama de ser una poeta difícil”

«Siempre procuro que mi lenguaje esté muy cuidado, que sea muy selecto. Considero muy importante las imágenes que nos transmite. No me interesa que sea un lenguaje muy rebuscado, aunque tengo fama de ser una poeta un poco difícil», confiesa Montserrat Butxaca (Puig-reig, Barcelona, 1962). A la autora de Presagis, obra que le valió el Premi Mallorca de Poesia 2022, dotado con 15.000 euros, no le resulta fácil convivir con esa etiqueta: «A los poetas, si tienen un lenguaje muy simple les cuelgan la etiqueta de simplón, y si lo trabajan un poquito, son poetas difíciles», se lamenta.

Precisamente el jurado del Premi Mallorca valoró especialmente «el juego de construcción de las palabras y la buena elaboración de las imágenes» de un libro, Presagis, que en palabras de su autora «reflexiona alrededor del concepto de la fragilidad humana, de la temporalidad, de la contradicción que habita en nosotros, y pretende a través de la palabra resignificar el vacío existencial».

Un aluvión de premios

El del Consell no ha sido ni el primero, ni seguro que será el último premio que la escritora barcelonesa recibe. «La verdad es que tengo muy buena sintonía» con los galardones, reconoce Butxaca, que ya ganó su primer premio literario durante la época estudiantil con Capvespre de setembre. Después llegarían el Ciutat de Tarragona, el Bernat Vidal i Tomàs, el Pare Colom, el Jacint Verdaguer y el Jordi Pàmies. «El Premi Mallorca de Poesia es un galardón muy importante y es un orgullo formar parte del elenco de personas que lo han recibido. Siempre, cuando trabajas y te presentas a un premio, tienes la esperanza de conseguirlo. Lograrlo siempre supone una alegría y una profunda satisfacción», reconoce.

Viéndolo con perspectiva, Butxaca advierte cierta conexión entre Presagis y Els oracles del silenci, obra, de 1996, por la que obtuvo el Premi Caterina Albert i Paradís, una ligazón que viene dada por «la forma de articular. Me gusta el tiempo verbal en futuro, da mucho de sí», subraya.

La poesía, al alza

En su opinión, en los últimos tiempos «la poesía está ganando lectores. Es un género que está en un punto top. Por todos los lugares se ven recitales, concursos, actividades relacionadas con la poesía… Al contrario de lo que se dice, que la poesía es como un género antiguo, pienso que hoy en día nos permite hacernos llegar una reflexión de tipo intelectual o cotidiano de una forma muy rápida, es decir, no es necesario leer un montón de páginas, puedes parar, retomar la lectura, reflexionar alrededor de lo que has leído. La poesía no te exige seguir un guion».

Presagis «es la mejor puerta» para entrar en su mundo poético, admite, pero no puede renegar de otros poemarios suyos, como Versos de sal, que nace de una reflexión profunda muy íntima, del dolor que nos produce la pérdida de un ser querido, de la ausencia y del vacío, de aquel espacio que queda como un túnel interior.

El proceso de escritura

"A la hora de escribir no necesito nada. Cualquier cosa en el día a día te invita a entrar en la palabra. Para mí, la escritura es como un bálsamo. A mí la poesía me ha salvado de ir a psicólogos y psiquiatras. A mí me ha ayudado a conocerme por dentro. Es un ejercicio que sería muy interesante que hiciera todo el mundo, aunque no fuera para publicar, que fuera para ensayar en la intimidad", recomienda.