Runaway celebra sus 30 años de vida con un macroconcierto en Ses Voltes

Ses Voltes se reencontrará con parte de su historia musical el próximo fin de semana, cuando se celebre el Gimme Indie Rock, catorce horas de música en directo divididas en dos jornadas dedicadas a los grupos que han marcado la banda sonora de Mallorca en los últimos 30 años.

La selección de los grupos ha sido realizada por Peter Terrassa, del sello Runaway, que en este 2023 celebra sus 30 años de vida. «El nombre del festival, Gimme Indie Rock, procede de una canción del grupo Sebadoh de 1991, un tema que al abrir la tienda Runaway era muy popular entre parte de nuestros clientes», apunta Terrassa, quien reconoce que el proceso de elegir a las bandas que finalmente tocarán no ha sido tarea fácil: «Podríamos haber metido al doble de grupos pero por cuestiones de horario no podíamos poner más. Al final serán siete bandas por día, todas relacionadas de algún modo con la historia de Runaway».

Primer día del festival

Black Cats, histórica banda de rockabilly en la carretera desde finales de los 80; La Gran Orquesta Republicana, en formato Sound System; Sweet Poo Smell, con Omi al frente, guitarrista y compositora que descubrió la distorsión y la amistad entre las cuatro paredes de aquella tienda del barrio del Puig de Sant Pere; Doctor Martín Clavo; Peligro!, uno de las últimas y más firmes apuestas de Terrassa; Víctimas; y Dr. Zhaska y la Banda del Misterio sonarán el viernes 14 de abril.

Segunda jornada

Al día siguiente, también desde las 17.30 a las 00.30 horas, lo harán Dinamo, quizá la banda emblema de Runaway; The Cicely Satellites, ganadores del Pop Rock del 96 con el nombre de Satellites; Take it Easy; Hattori Hanzo Surf Experience; Los Crudos, siempre recordados por sus conciertos lisérgicos; los incombustibles Guadaña; y Waterfall.

DJ's, entre actuación y actuación

Entre actuación y actuación, la música no cesará, de la mano de una serie de Dj’s que pincharán desde el otro lado del escenario. Ahí estarán Los Abejos, Conejo Manso, Luis Imperiale, Pepe Delgado, Xisco Net Weight, Luigi y James Crase, todos ligados a Runaway en algún momento de sus 30 años.

«Que el festival se celebre en Ses Voltes no es casualidad. Es un espacio emblemático para el rock y nosotros, como Runaway, hemos estado en conciertos muy importantes: fuimos promotores del Catipilar Festival en homenaje a Cañete, el integrante de Cerebros Exprimidos fallecido en 2011; muchas presentaciones de Dinamo las hicimos ahí; explotamos el bar de Ses Voltes durante 10 años con otros socios; ayudamos a organizar el Festival Youthing; ahí también nació el Sant Kanut; e hicimos una edición de la Fira del Disc, la del 2020», recuerda Terrassa.