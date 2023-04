I know there’s a place for us

Somewhere a place for us

Peace and quiet and open air

Wait for us somewhere

Así empieza una de las mejores canciones (si no la mejor) jamás escritas para un musical: Somewhere, que Leonard Bernstein escribió para esa joya de la escena que es West side story. Solamente para escuchar en vivo este tema, ya justifica ir al teatro cuando se representa el título, hoy un clásico, sin duda. Pero si además la versión es como la que pudimos ver y escuchar el pasado sábado en Inca, el valor añadido es enorme, pues la sesión discurrió por unas cotas de calidad muy altas.

Para empezar, diremos que la escenografía, la coreografía y las luces resultaron muy efectistas siempre, de tal manera que nos olvidamos que estábamos ante una semi escenificación, pues podíamos imaginar unos inexistentes decorados y un espacio escénico sin ningún esfuerzo. Enhorabuena a los responsables de esa parte escénica, que es de justicia citar: Miquel Àngel Raió responsable de la dirección de escena, los bailarines de tres escuelas de danza de Inca (Ada Studios, EspaiDansa y Rhythm Nation) así como Elisa Nieto, Sebastiana Juan Ferrer e Inés Sedano dirigiendo las coreografías. Todos ellos elevando y mucho el nivel del espectáculo, que llenó el Teatre Principal.

Para la parte musical, el director, Bernat Quetglas, contó con los miembros de su Orquestra de Cambra de Mallorca, aumentada con algunos elementos como batería, piano y percusiones variadas. El resultado, exquisito. Quetglas se mueve muy bien en todos los repertorios, si hace un mes dirigió una gran Heroica de Beethoven ahora ha hecho lo mismo con otra forma: el musical. Enhorabuena.

La parte vocal se movió al mismo nivel de calidad, pues los solistas eran profesionales que habían demostrado su buen hacer en otras vertientes, como la ópera y el recital a las que ahora suman otro género, el propio de Broadway. Esos solistas fueron: Antoni Lliteres (en el papel de Tony), Natalia Salom (María), Cristòfol Romaguera (Riff), Aina Campaner (Anita), Biel Mas (Bernardo), Sandra Mayol (Rosalía) y Juanan Cruz (Action). Magníficos musical y teatralmente.

Interesante pues esa producción que se representó solamente en una sesión, motivo por el cual indicamos a las instituciones que, una vez preparados estos proyectos, que cuestan tanto esfuerzo artístico, es su deber moverlos por los diferentes espacios de la isla, y de más allá, pues el éxito está garantizado.

(P.S. Otra vez debemos indicar un retraso de veinte minutos según el horario previsto. ¿Por qué es tan difícil empezar los conciertos a la hora anunciada?).