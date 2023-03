El Gremi de Llibreters de Mallorca ha programado distintos actos para celebrar hoy el Día del Cómic, en el que las librerías adheridas harán un 5 por ciento de descuento. Abacus ofrece un taller de manga, mientras que Baobab propone «Ven a dibujar villanos» con Joaquín Zapata. Francesc M. Rotger ofrecerá la charla «Són bojos, aquests romans! Astèrix i companya» en Finis Africae. En FNAC se desarrollará un taller para crear un cómic, a cargo de Julia Martínez, mientras que Ghotam Còmics acogerá una sesión de firmas del volumen Farangi con sus autores Amelia Fornés y Alejo Ecube. Ínsula Literària, por último, ha organizado una tertulia con Paco Díaz y Bernardo López para presentar en sociedad su club de lectura de cómics.

La industria del cómic en España batió su propio récord en 2022 ya que el número de títulos publicados fue de 4.563 diferentes, si bien la edición de títulos españoles ha descendido y no llega al 10% del total. Así se desprende del informe anual hecho público ayer por la Asociación Cultural Tebeosfera. «Al igual que la pandemia de coronavirus no perjudicó aparentemente la producción de cómics en España durante 2021», la guerra de Ucrania «parece no haber afectado a los de 2022», porque el número de lanzamientos volvió a batir un récord: 4.563 títulos diferentes, 563 más que el año pasado.