Mallorca Rock por Siria y Turquía es el nombre del concierto a beneficio de las víctimas de los terremotos de Siria y Turquía que finalmente se celebrará en el Palma Arena, Velòdrom Illes Balears, y no en el Palau Municipal d’Esports Son Moix, como se anunció en un principio. Así lo ha comunicado a este diario el promotor Enrique Peralta, que anuncia este macroconcierto, con más de 200 personas sobre el escenario, para finales de marzo, no antes del día 22.

Cuatro himnos rockeros

Urtain y Los Malditos son dos de las bandas que ya han confirmado su participación. También lo han hecho cientos de músicos, que, según la organización, interpretarán al unísono una serie de himnos rockeros: el Rockin’ in the Free World de Neil Young, People Have the Power de Patti Smith, Highway to Hell de AC/DC y un cuarto tema aun por concretar. Entre los presentadores del concierto se barajan algunos nombres como los de Tomeu Penya y Maria del Mar Bonet.

Precio de las entradas

Las entradas costarán, una, 1 euro, de carácter simbólico, y otra de 5 euros, que permitirá una consumición, participar en el sorteo de instrumentos musicales y un viaje interislas. “Tanto la presidenta Armengol como el alcalde Hila han manifestado su deseo de estar presentes”, afirma Peralta, quien trabaja con el Conservatori Superior, la ONCE y la Simfònica de Balears para lograr que se sumen a este concierto benéfico.