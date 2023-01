El argentino se ha convertido en uno de los productores musicales con más éxito del mundo. Este año fue uno de los motivos de que la canción "Quédate" de Quevedo triunfara de una forma tan amplia al formar parte de sus "Bzrp Music Sessions".

Como no podría ser de otra manera, muchos usuarios de las redes sociales se preguntan si en esta ocasión habrá también un dardo envenenado hacia Gerard Piqué. Cabe recordar que ha sido algo bastante habitual en sus nuevas canciones desde que lanzó "Te felicito" al final de su relación. Ayer adelantaba parte de la letra de esta canción con una frase clara: "Una loba como yo no está pa’ tipos como tu!".

Ahora, parece que el resto de la letra estará a la altura, con unas estrofas tan incendiarias como:

Una loba como yo no está pa' tipos como tú - A ti te quedé grande - Por eso estás con una igualita que tú - Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique - Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques - Entendí que no es culpa mía que te critiquen - Yo solo hago música, perdón que te salpique