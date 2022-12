Los vinilos mandan en Purple Haze, nueva tienda de discos abierta en Palma

Purple Haze, como el título de la canción de Jimi Hendrix, es el nombre de una nueva tienda de discos que abre sus puertas en Palma. En ese tema, publicado a finales de los 60, cuando en Mallorca abundaban las tiendas de discos, que se vendían a miles a modo de souvenir, puede escucharse aquello de Lately things don’t seem the same (Últimamente las cosas no parecen lo mismo), toda una declaración de intenciones para un fenómeno que ha vuelto para quedarse: el de los vinilos. Regentado por David Oliver (Llucmajor, 1978), músico, guitarrista para más señas, este establecimiento se encuentra en una travesía de la Rambla palmesana (en el número 2 del Carrer de la Posada de La Real), en lo que en su día fue almacén de una pajarería cercana, consta de dos plantas y está especializado en el metal, el stoner rock y el jazz.

«Mi anterior trabajo, asistente de ingeniería de una empresa de aeronáutica, ya no me aportaba nada, así que decidí volcarme en esta aventura», confiesa Oliver, quien ha estado año y medio dándole vueltas a la cabeza para levantar un proyecto que es una realidad desde el pasado jueves. «El vecindario me ha acogido con buen rollo y me molaría que Purple Haze y el resto de tiendas de discos de Palma, como MaisVinilo y Xocolat, fuéramos una gran familia y surgieran colaboraciones, como programar una Ruta del vinilo. De lo que se trata es de que esto crezca», subraya. El vinilo, el soporte rey El vinilo es el soporte estrella de Purple Haze, donde el coleccionista puede pedir lo que desee, a la carta, y encontrar auténticas rarezas, desde cajas de ediciones limitadas de Clutch o Baroness a primeras ediciones del Are You Experienced, el álbum debut de la banda Jimi Hendrix Experience publicado en 1967 a través del sello Track Records; delI Led Zeppelin II, The Wall de Pink Floyd o del Killers de Iron Maiden. Que su propietario sea guitarrista, del grupo Milana —el próximo mes de febrero publicará nuevo trabajo discográfico, con un sello alemán—, tiene sus ventajas: los clientes de la tienda pueden probar si así lo desean, en la planta superior del local, los distintos pedales fuzz que están a la venta, conocidos por la distorsión y la agresividad que le dan al sonido, o los as, hechos de modo artesanal en Mallorca, y del que Oliver es distribuidor oficial. También están disponibles distintos modelos de tocadiscos, a partir de 90 euros, y amplificadores. Las camisetas, de bandas que se desmarcan del mainstream, como Graveyard, Satyricon, Turbonegro o Satanic Surfers; y los pósters firmados, chapas, gorras o calcetines, de grupos como Millencolin, son otros objetos expuestos en el pequeño pero coqueto local. Aspira a convertirse en centro cultural La literatura también tiene su cabida en la tienda de Oliver, con libros dedicados a Dylan, los Stones o la revista Rolling Stone, como el Sticky Fingers de Joe Hagan. «Quiero convertir la tienda en un centro cultural y empezar a programar actividades en los próximos meses: exposiciones, presentaciones, de discos, charlas...», anuncia el responsable de Purple Haze. «Debido a la demanda, algunas de las antiguas fábricas de vinilo de España han vuelto a abrir. El vinilo está de vuelta y ha regresado para quedarse», defiende Oliver.