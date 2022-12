El Teatre del Mar cumple 30 años y lo celebra con una cuidada y plausible programación que arranca el próximo sábado 17, con un concierto de S'Arrual Jazz Mort, y se extenderá hasta diciembre de 2023. De la cartelera destacan nombres como los de Leo Bassi, Toni Albà, Alberto San Juan y Lluís Pasqual, entre otros muchos. El acto central de este aniversario tendrá lugar el 28 de enero, con una fiesta que incluirá música, poesía, la proyección de un documental y la entrega de las T de plata.

"Hay momentos difíciles y otros que son muy difíciles. La crisis de 2008 a 2010 fue muy difícil, con un tratamiento gubernamental hacia la cultura que fue irresponsable, extremadamente irresponsable, no solo porque se dobló el IVA cultural, también por esa idea que se transmitió de que la gente de la cultura somos unos subvencionados. Hoy no vivimos un momento difícil y se puede decir que, tras el golpe de la pandemia, la tendencia es que estamos recuperando espectadores", ha afirmado hoy en rueda de prensa el director del Teatre del Mar, Carles Molinet, quien ha recordado que este espacio cultural, "un teatro privado con vocación de servicio público" que en 2018 recibió el Premi Ramon Llull del Govern, nació con el propósito de ocupar "un lugar de la programación que no ocupaban otros teatros".

Concierto aniversario 30 años

Hermanos del Teatre del Mar, ya que el grupo se creó el mismo día en que nació la Fundació de este teatro, los integrantes de S'Arrual Jazz Mort serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a los actos del 30 aniversario el próximo sábado 17 de diciembre. El suyo será un concierto de música fresca, divertida y en directo, con un repertorio que recorre el jazz más clásico de Nueva Orleans con los dixielands de las bandas de calle del sur de Estados Unidos, el legado de Duke Ellington de la época del Cotton Club y también el swing de los años 30.

Teatro comunitario

El teatro comunitario, aquel que en palabras de la investigadora y catedrática en pedagogía teatral Marcela Bidegaín "surge como una necesidad de un grupo de personas de una determinada región, barrio o población de reunirse, agruparse y comunicarse a través del teatro", pondrá en escena a más de 30 voluntarios el 23 de diciembre, con 'Ca n'Herodes'. Una obra que enlaza la tradición teatral de Es Molinar con la gentrificación que padece este barrio palmesano.

Homenaje Aurora Picornell

Como viene ocurriendo desde 2016, Aurora Picornell será homenajeada en un acto coorganizado por la associació de Joves d'Es Molinar (7 de enero). En esta ocasión será un homenaje muy especial, ya que fue hace pocas semanas cuando se identificaron sus restos en la fosa de Son Coletes de Manacor. Participarán en este acto Catalina Flaquer Pascual, Antònia Pascual Flaquer, Maria Pascual Flaquer y Belarmina González. "Será un acto dedicado a las personas que se han dejado la piel trabajando por la memoria histórica", ha señalado Molinet.

Lluís Pasqual y la Academia de las Artes Escénicas de España

"El director español con más proyección internacional de los últimos años", Lluís Pasqual, será protagonista el 14 de enero del documental 'Empuñando el alma: ensayando con Lluís Pasqual". Una proyección que contará con la presencia de la actriz Cayetana Guillén Cuervo y que servirá para descubrir una entidad de carácter artístico y cultural, la Academia de las Artes Escénicas de España, destinada a potenciar, defender y dignificar este sector.

Acto central

El acto central de la celebración de los 30 años del Teatre del Mar está programado para el 28 de enero e incluye la presentación del 'Llibre 30 anys', con portada del artista Ferran Aguiló; una intervención musical a cargo de Miquel Àngel Aguiló; una fotografía conmemorativa; la fiesta con todos los amigos y colaboradores del teatro; y una representación teatral de un monólogo escrito hace poco más de diez años por Biel Mesquida, patrón honorífico. La encargada de dar vida a este texto, que lleva por título El prisat escau a Ismena, será Marina Nicolau. El propio Mesquida también participará en el acto recitando a Blai Bonet.

Programación especial

Iguana Teatre será la compañía encargada de abrir la programación especial de este aniversario. Lo hará con Petites tragèdies, montaje que no deja de generar elogios de parte de la crítica y del público.

Muchos de los actores y de las compañías que han desfilado durante todo este tiempo por el Teatre del Mar han confirmado su presencia en una programación que se ha diseñado de febrero a junio de 2023. Entre ellos se encuentran Toni Albà, con Audiència i-real y otro montaje sobre la abdicación de Juan Carlos I; Sergi López; Leo Bassi, que representará su obra Yo, Mussolini; Pont Flotant; Alberto San Juan; Mont Planas, Victor Uris y muchísimos más.

Festival Rayuela

Por último, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 se celebrará en Palma la tercera edición del Festival itinerante Rayuela, organizado con Encompañías, asociación que agrupa a compañías con trayectorias de prestigio de nueve comunidades autónomas.