"Con la película aprendí que hay tantas maternidades como madres. La vivencia del personaje no tenía nada que ver con la mía", ha confesado hoy en Palma la actriz Laia Costa, protagonista de Cinco lobitos, película que hoy se proyecta en CineCiutat (19.30 horas), en el marco del Evolution Mallorca International Film Festival.

Costa, a quien el proyecto de Cinco lobitos le llegó después de la pandemia y de quedarse embarazada, ha señalado que sintió que "era una apuesta segura, un paso firme". En su trasfondo, esta cinta también habla de los cuidados y de la precariedad laboral, pero sobre todo de la maternidad y de la relación madre e hija. Costa ha destacado el "temple y profesionalidad" de la directora Alauda Ruiz de Azúa, quien "ha encontrado un tono muy acertado para la película, ya que hay escenas en las que puedes empatizar con los cuatro personajes a la vez." Además, "pone la lupa en no juzgar ni dar nada por sobreexplicado".

Laia Costa participará en un coloquio después de la proyección hoy en CineCiutat, pero también está en Mallorca para recibir el Evolutionary New Talent 2022. La entrega será mañana martes durante la gala de clausura del XI Evolution. Es un premio que homenajea su trayectoria y por el que se muestra feliz y agradecida.

Cinco lobitos es uno de los últimos proyectos en los que ha participado Costa y un papel por el que recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Málaga, galardón compartido con Susi Sánchez, hija y madre en la pantalla. La ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa también consiguió un total de cinco premios en Málaga, incluyendo Mejor película y guion.

En la película, Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Decide volver a casa de sus padres, que viven en un bonito pueblo costero del País Vasco y así contar con su ayuda mientras su pareja se ausenta temporalmente por motivos laborales. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

La actriz consiguió la atención internacional con Victoria, película aclamada por la crítica, en buena parte improvisada por sus protagonistas y rodada en una sola toma. Por su interpretación ganó un Lola - Premio del Cine Alemán a Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera española en ganar este premio. Además, fue nominada a Mejor Actriz Europea en los Premios del Cine Europeo (European Film Award), obtuvo una nominación en el prestigioso BAFTA EE Rising Star Award y el New York Times la incluyó en la lista de 2015 sobre Mejores interpretaciones revelación de la temporada de otoño (“Best Breakthrough Performances of the Fall Season”).

Desde entonces, su éxito ha continuado, ya que sus trabajos han aparecido en certámenes como el Sundance Film Festival (con Newness y Piercing), el Tribeca Film Festival (Duck Butter y Maine) y el London Film Festival (Only You).

En televisión ha actuado en la primera serie coproducida en inglés e italiano, Devils, con Patrick Dempsey, y en Polseres Vermelles, ganadora del premio internacional Emmy Kids a la mejor serie de televisión para niños.