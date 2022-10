La actriz canadiende Sarah Carter ha debutado como directora con la película In her name, que consiguió el premio del público en el festival Tribeca de Nueva York. Ahora está en Palma, invitada por el Evolution Mallorca International Film Festival, donde este domingo proyectará su ópera prima, en CineCiutat, a las 21 horas. El exitoso paso a la dirección, reconocido en más certámenes cinematográficos, no significará que renuncie a interpretar. “Soy música, actriz, escritora y ahora directora”, ha manifestado en rueda de prensa.

