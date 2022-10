El concierto Los tres cantautores se realizará hoy jueves 20 de octubre en el Trui Teatre de Palma dónde se podrá asistir a un junte único y muy especial. Tanto Guerra como Ruibal están ofreciendo conciertos en la escena nacional e internacional. Sin embargo, han decidido hacer un alto en Palma para juntarse con el reconocido artista local, Jaime Anglada e inundar de poesía y música el Trui Teatre de Palma en motivo de la celebración del vigésimo aniversario de DeAcorde Agency.

Pedro Guerra cuenta con una dilatada trayectoria y ha realizado en los últimos años colaboraciones con artistas como Manuel Carrasco o Juanes. El artista cantará varias canciones de su disco número 18, El Viaje un trabajo que recoge la esencia de sus primeros pasos en el mundo musical y que ha resultado ser todo un éxito en la escena ya que le ha valido para ser nominado a los Premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de cantautor. El compositor canario pretende desmontar con este nuevo disco la idea del cantautor como un personaje triste, según él "eso es un estigma que no corresponde a la realidad" y afirma, un tanto contrariado que "a ningún cantautor se lo mira con la lupa que se mira a otra música".

Por su parte, Javier Ruibal Premio Nacional de las músicas actuales en 2017 y flamante ganador del Goya 2020 a Mejor Canción Original por Intemperie, pieza para la película homónima presentará Ruibal, un trabajo presentado en 2020 editado en forma de libro-disco y que cuenta con canciones como Física Cuántica, Astronomía o Sala de ausentes que cuentan con miles de visitas en YouTube. Cuenta Ruibal que "la pandemia le sirvió para darse cuenta que había más arena abajo que arriba del reloj " y que eso le impulsó a buscar unas letras y melodías "más divertidas y optimistas". Algunas de estas piezas son Física Cuántica o Soy ese que te cantaba, Jorge Drexler ha sido "su gran inspiración para crear estas canciones" .

En el disco encontramos letras de todo tipo. Algunas reflexiones sobre como las redes ayudaron para no caer en el aislamiento paranoico como Amor en la red u otras en las que se muestra crítico con la sociedad ya que "el ser humano es un hongo autodestructivo que va a acabar con el planeta". El gaditano cuenta con la canción Yo soy africano y tiene una colaboración con el artista marroquí Faiçal Kourrich. "Los africanos no vienen a robarnos el pan como nos quieren hacer creer, yo respeto a todo aquel que no tira piedras contra el cristal de su vecino" contesta al ser preguntado por sus conexiones con dicho continente.

El nexo de unión entre los dos artistas ha sido el cantautor palmesano, Jaime Anglada. El artista mallorquín ha estado trabajando estos últimos años codo con codo con la actriz y cantante Carolina Cerezuela. El dúo cuenta con canciones de gran éxito como Manzana de Caramelo que suma más de 2 millones de reproducciones en Spotify. "Llora con mis letras pero ríe conmigo" comentaba cuando le preguntaban por el supuesto carácter melancólico de sus compañeros de profesión. Es habitual ver a Jaime en eventos solidarios como el año pasado en el concierto que se dio en La movida en motivo del Día mundial del Autismo.