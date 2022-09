Doctora y profesora de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona desde hace más de 20 años, es jefa de estudios del nuevo grado universitario de Bellas Artes ADEMA-UIB. Ha expuesto de manera individual En numerosos museos nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera ha ido sumando materiales y técnicas, algunas, como el papel perforado, las recupera ahora ¿Puede quedarse con solo una?

Hoy día los materiales y sus reacciones son especialmente relevantes a la hora de entender una obra de arte, consiguen transmitir más incluso que las imágenes con una narrativa determinada. Cualquier cambio, modificación o deformidad de una imagen hacen más presente la materia de esa imagen deformada. La memoria es muy necesaria en ese proceso. Un proceso que resume cómo funciona hoy la transmisión de verdad y trascendencia. Todos esos materiales no solo sirven para poder formalizar las obras con unas necesidades específicas como tamaño, ligereza, complejidad, sino que pueden aportar la metáfora o la poética necesaria para llegar, o hacer llegar, a conclusiones. El inicio de todo fueron los papeles blancos perforados, expuestos en la Galería Ferran Cano por primera vez, pero no hubiera podido exponer unos brazos blancos perforados de cuatro metros suspendidos en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma si no los hubiera hecho en fibra de vidrio. Nunca he dejado de trabajar el papel, aunque ahora lo hago en gran formato y quizá por eso tiene más protagonismo. No podría dejar de trabajar el papel, pero tampoco dejar de investigar.

Con frecuencia, utiliza su rostro, su figura para sus obras ¿por qué?

La vida del artista es una constante investigación entre el entorno y nosotros mismos, se trata de analizar las conexiones existentes entre creación artística y el desarrollo de identidad. Cuando empiezas la carrera artística, es nuestro propio cuerpo la referencia más cercana para crear todo tipo de ecuaciones que nos permitan transmitir las mismas emociones que sentimos en el proceso creativo. A medida que pasa el tiempo y así nuestra comprensión, salimos del espacio intersticial y nuestras inquietudes se vuelven más globales. Ese ha sido mi caso, aunque el cuerpo humano siempre acaba siendo la referencia final de todo análisis. Aunque esté hablando de los desastres ecológicos como en Rompiendo el Mar, del Museo Conde Duque de Madrid, la reflexión nos dice que somos egoístas y que nos dirigimos a un suicidio colectivo.

Dice que es imposible separar su condición de artista y mujer de su obra.

Siempre he pensado que me es imposible separar mi condición de artista de mi vida, no de ser mujer. Nunca había tenido la necesidad de utilizar la palabra mujer en mi carrera porque siempre he estado muy ocupada como para preocuparme. Pero es precisamente esa cantidad de trabajo realizado, y que soy capaz de realizar, lo que me hace ver que la balanza no está equilibrada. Yo seguiré a mi ritmo, no lo sé hacer de otra manera, pero hay situaciones que hacen que esté a favor de la discriminación positiva, aunque solo sirva para los que toman decisiones lean dos veces los currículums de las artistas o los textos que acompañan a las obras.

¿Cómo ha comenzado el grado de Bellas Artes en Adema-UIB?

Estamos emocionados e ilusionados por la acogida que hemos tenido, no solo por la cantidad de alumnos que se han matriculado sino por las universidades internacionales de prestigio como la Universidad de Chicago y la UAL de Londres, que han decidido colaborar con nosotros después de conocernos y escuchar nuestro proyecto.

¿En qué momento crea?

Llevo una vida muy intensa pero soy capaz de organizarme muy bien. Me gusta mucho mi trabajo, tanto en el estudio y con mis galeristas como en la docencia. Lo importante es rodearse de grandes profesionales y ese es mi caso.

¿Dónde podemos ver obra suya en Mallorca?

Acabo de inaugurar Origen en la Galería Baró y estará hasta el 30 de octubre. Una extensión de esta exposición se ha presentado en Cala Rajada, en el centro Cap Vermell, comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta.

¿Qué proyectos tiene fuera de la isla?

Estoy preparando Art Cologne con la Galería Anita Beckers, Miami con la Galería Kornfeld, Arte Fiera Bolonia con la Galería Paola Verrengia, con la que llevo más de 24 años trabajando, ARCO con la galería María Baró, en marzo expongo una individual también con la galería Kornfeld de Berlín...

¿Qué supone el Premi Diario de Mallorca?

Los artistas empezamos nuestra carrera viviendo del aire, no hay más recompensa que el placer de crear y restablecer la calma trabajando. Cuando entras en el mercado, sigues luchando, aunque de otra manera. Con la docencia pasa lo mismo, hay mucho esfuerzo detrás, pero ver la cara de los alumnos, cómo les cambia la mirada cuando se dan cuenta de cómo funciona la creatividad y de lo que son capaces de hacer es realmente por lo que vale la pena seguir impartiendo clases. El Premio Diario de Mallorca supone un reconocimiento al sobreesfuerzo de los que nos dedicamos al arte en cualquiera de sus facetas, porque ves que lo que haces tiene sentido al ser reconocido.

---

