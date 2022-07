El cineasta Neil Jordan inaugurará el Atlàntida Film Fest el próximo 25 de julio, donde recibirá el premio Master of Cinema. La 12 edición de este festival ha vendido ya más de 10.000 entradas por lo que superará la asistencia de público del año pasado, según ha informado su director, Jaume Ripoll, quien ha recordado que la actriz Isabelle Huppert recogerá otro premio en la gala de clausura el 31 de julio, en La Misericòrdia, a la que ha confirmado su asistencia la reina Letizia y en la que actuará Amaia.

Neil Jordan ganó un oscar por The Crying Game en 1992, película que se proyectará en CineCiutat el mismo día 25 de julio, antes de que el director y novelista irlandés recoja el premio que le otorga el festival Atlàntida en la gala inaugural en La Misericòrdia. En este acto, el politólogo Pablo Simón hablará de la situación de Ucrania y se homenajeará al cineasta ucraniano Sergei Loznitsa. Posteriormente habrá un concierto a cargo de Rita Payés.

Esta edición del Atlàntida Film Fest tiene un presupuesto de más de un millón de euros y presentará unas 70 películas, 13 de ellas en la sección oficial, que se estrenan en España en este festival y que participarán en otros certámenes internacionales. Este año, habrá diferentes sedes oficiales: La Misericórdia, la sala Rívoli, el Museu de Mallorca, ses Voltes, HM Palma Blanc, CineCiutat, la Biblioteca Pere Garau, la biblioteca infantil de Nou Llevant y el Teatre Mar i Terra. Las proyecciones en este último teatro y en CineCiutat son las únicas de pago, el resto de actos son de entrada libre, ha recordado el director del festival.

Sorteamos 5 entradas dobles para la Sección Oficial del Atlàntida Mallorca Film Fest

Aunque oficialmente el festival comenzará el 25 de julio, el 24 por la noche tendrá lugar la proyección de la película Las siete muertes de Maria Callas, con la artista Marina Abramovic como invitada especial. La Premio Princesa de Asturias de las artes en 2021 presentará en la galería Horrach Moyà, a partir del próximo día 23, la exposición Life Death Inbetween.

En el Atlàntida Film Fest también está previsto que el director de cine Albert Serra presente Pacifiction, el 28 de julio en La Misericòrdia, y que Fernando Trueba ofrezca una charla sobre la escritora Patricia Highsmith, el 30 de julio.

Tanto Ripoll como el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, han destacado que el Atlàntida incluya una Comisión Interterritorial de Cinematografía y Audiovisual (Cómica) los días 28 y 29 de julio y un taller para talentos emergentes en el que participarán Cantabria, Asturias, Navarra y Castilla La Mancha.

El festival, además, acogerá una gala LBGTIQ+, en colaboración con Ben Amics, que incluye con el estreno de Into my name, en ses Voltes, el 27 de julio, y una gala de la nova cançó mallorquina, en La Misericòrdia.

Finalmente, tal como se había anunciado días atrás en la presentación de este festival en Madrid, la actriz Isabelle Huppert recibirá el premio Master of Cinema en la gala de clausura.