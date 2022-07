Marina Abramovic presenta su ‘Life Death Inbetween’ en Horrach Moyà

Marina Abramovic (Belgrado, 1946), maestra de las performances arriesgadas y complejas, en constante exploración de los límites del cuerpo y la mente, Premio Princesa de Asturias de las artes en 2021, presentará en la galería Horrach Moyà, a partir del próximo día 23, la exposición Life Death Inbetween, comisariada por Sydney Fishmann. La muestra podrá visitarse hasta el 17 de noviembre en el espacio de la Plaça Drassanes 15.

Será la segunda exposición individual de Abramovic en Horrach Moyà y reunirá en sus dos plantas de espacio expositivo una serie de fotografías y vídeos, y documentos de sus acciones performáticas que abarcan diferentes etapas creativas de la artista y algunos de sus proyectos significativos de su trayectoria, como The Kitchen. Homage to Saint Therese o The Family. Eight lessons on emptiness with happy end, junto a su obra más actual.

En 2020, Abramovic estrenó Seven Deaths of Maria Callas, un montaje operístico en torno a la figura de la diva; y ese mismo año, la Royal Academy of Arts programó una retrospectiva sobre la obra de la artista serbia que tuvo que ser pospuesta a 2023 debido a la pandemia.