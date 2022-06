El Art Palma Summer regresa hoy con 40 propuestas artísticas expuestas en diez galerías de arte de Palma. La séptima edición del evento cultural se celebrará de 18 a 21 horas y tiene como objetivo «promocionar y difundir el arte contemporáneo entre el público balear». Está organizado por la asociación de galeristas con el apoyo del Ayuntamiento y se ha convertido en una de las grandes citas anuales para los aficionados al arte contemporáneo junto con el Art Palma Brunch (marzo) y la Nit de l’Art (septiembre). Entre los artistas de esta edición hay una gran variedad de generaciones, nacionalidades y lenguajes en sus nuevas creaciones, que ofrecen múltiples propuestas y las darán a conocer a la ciudadanía.

ABA Art Lab

Pálpito y flama - Carla i Marta Cascales Alimbau

Fins al 05.09.2022

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 21B,

CCA Andratx

CCA Gallery: From Above and Below - Andrew Jilka

CCA SER: Machine Learning - Samuel Boutruche

Fins al 19.06.2022

Carrer S’estanyera, 2

Galeria Fran Reus

Planta 0 / -1: Better call Mark - Eva & Franco Mattes, Joan Heemskerk (half of JODI), Marian Garrido, Johannes Bendzulla, Olga Fedorova, Mario Santamaría, Albrecht/Wilke, Marta Galmozzi, Arno Beck, Pierre Clement, Mathew Zefeldt, Bartomeu Sastre.

The Vault:

Ara les possibilitats són infinites

Miquel Ponce

Fins al 08.09.2022

Passeig de Mallorca, 4

Galeria Horrach Moyà

Sadrassana: Quantum / New Paintings - Susy Gómez

Fins al 17.07.2022

Plaça de la Drassana, 15, 07012

Calle Catalunya: Mezzanine 6 - Lawrence Weiner, Susy Gómez, Muntean / Rosenblum, Nan Goldin, Carles Congost, Candela Capitán i Francesc Rosselló

Fins al 09.09.2022

Carrer Catalunya, 4

KEWENIG Palma

Meta-Painting - Kimsooja La ausencia del saber - Marcelo Viquez

Fins al 03.09.2022

Carrer de Sant Gaietà, 4A,

Galeria Pelaires

Planta baixa: La naturaleza no está de nuestra parte - Ana Laura Aláez

Fins al 08.09.2022

Planta Noble: External Reflection Rebecca Horn

Fins al 08.09.2022

Pelaires Cabinet: Cree Cree Cree - Taxio Ardanaz

Fins al 31.07.2022

Carrer Verí, 3

Pep Llabrés Art Contemporani

Relacions inevitables - Carlos Maciá , Sabine Finkenauer, Miguel Ángel Molina, Shane Bradford i Guillermo Pfaff

Comissariat: Tomeu Simonet

Fins al 31.07.2022

Carrer de Sant Jaume, 17

Galeria Xavier Fiol

Que tu dolor te sane. Mariú Palacios i Cecilia Paredes

Fins al 30.08.2022

Carrer de Sant Jaume, 23A

Maior Pollença

Luz Blanca - Adrián Navarro. Del 12.06 al 16.07.2022

Plaça Major, 4, Pollença

L21 Gallery (s’Escorxador)

Room 1: Night Freaks: Squat - Eunsae Lee

Room 2: Rooting Hormones - Saskia Noor van Imhoff

Room 3: Pretty Thug - Fátima de Juan

Room 4: Monster Milk - Hannah Hanski

Room 5: Sofa Kit - Gao Hang

Fins al 07.09.2022

Carrer Germans García Peñaranda, 1A.