20 años de la feria que siempre defendió el vinilo

Tras el experimento forzado del año pasado, cuando la Fira del Disc se instaló por primera vez en su historia en el recinto de Ses Voltes, la gran fiesta del vinilo regresa este año, coincidiendo con su vigésima edición, al espacio donde más veces se ha celebrado: el Velòdrom Illes Balears. La cita, del 20 al 22 de mayo, con cerca de medio centenar de expositores, locales, nacionales e internacionales.

«En Ses Voltes todo salió muy bien pero es un recinto que tiene un riesgo: el clima. El mal tiempo te puede fastidiar toda la feria, y no solo eso, también presenta problemas de montaje, al tratarse del casco antiguo, y de seguridad. Decidimos hacerla allí el año pasado porque no se podía en el Velòdrom, por cuestiones de infraestructura, pero una vez resueltas regresamos al antiguo Palma Arena», explica Peter Terrassa.

Terrassa es el padre de la Fira Internacional del Disc a Mallorca. La montó en el año 2000, junto a Joan Carles Vilella y Sebastià Romaguera, y echó a rodar en Fires i Congressos. «Nos sorprendió el arranque, muy potente, con mogollón de gente y un apoyo increíble», recuerda de aquella primera edición, que ya apostó por la música en directo, una de las señas de identidad de la Fira. «Siempre lo ha sido. La de Mallorca es la única feria del mundo importante con actuaciones en directo, a diario. Antiguamente también lo hacía la de Barcelona, y la de Utrech (hoy llamada Record Planet) programa algún concierto puntual, pero siempre enfocado a las versiones. En nuestro estreno tocaron bandas como Satellites, Sexy Sadie y La Gran Orquesta Republicana», recuerda.

Las subastas y las exposiciones protagonizaron también aquellos primeros años, cuando la Fira, la cuarta en importancia de cuantas se celebraban en Europa, presumía de cifras de visitantes, superiores a los 13.000, de presupuesto, por encima de los 200.000 euros, y también de expositores, más de un centenar. «Con el paso del tiempo decidimos reducir los stands. Había demasiados para lo que daba la feria y no todos acababan contentos. Y lo de la subasta... era más de folclore, además, el interés por los discos firmados bajó mucho y a casi nadie ya le interesa», aclara su organizador.

Este año serán 40 los expositores participantes, con algunos nuevos de Mallorca. No faltarán los más fieles, como Revólver, de Barcelona, los americanos Velvet Underground o los británicos Bionic. «Los vinilos más buscados serán los clásicos, los de Pink Floyd, que últimamente son muy solicitados, David Bowie, Nirvana, los Ramones y los de heavy metal».

El público joven se ha ido incorporando a esta fiesta musical y la música urbana poco a poco va entrando en la feria. «Se pueden encontrar cosas puntuales de este tipo de música, en expositores como el de Fauni Gena», indica Terrassa.

La 20 Fira Internacional del Disc a Mallorca abrirá sus puertas el día 20 a las 16 horas. Los expositores permanecerán abiertos hasta las 21.30 horas mientras que los conciertos se extenderán hasta las 23.00. En la primera jornada actuarán la Fundación Francisco Frankenstein (17.45h), Los Peligrosos Gentlemen (19.00), Jane Yo (20.00), Yoko Factor (21.00) y Zulu Zulu (22.00).

Tanto el sábado como el domingo el horario de inicio será a las 11 horas. En la jornada sabatina se podrá escuchar a The Raters (11.45), Uncle Sal (12.45), Poomse (17.30), Sweet Poo Smell (18.30), Peligro! (19.30), The Capaces (20.30) y, como cabezas de cartel de la feria, los gallegos Killer Barbies (21.45), con Silvia Superstar al frente. Pondrán la guinda el domingo The Distance (11.45), Talaiot (12.45), Magma (17.00), Main Line 10 (18.00) y Crisix (19.00).

«Llegamos a las 20 ediciones y en todo este tiempo solo hemos faltado dos años, uno a causa de la pandemia y otro, por los recortes de Bauzà, que nos hizo la vida imposible y nos subió las tarifas», espeta Terrassa.