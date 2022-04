El Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), impulsado por Rata Corner e Innside by Meliá, celebrará el 5 de mayo en Nueva York una jornada en la que participarán escritores y artistas de Balears y de Estados Unidos.

El hotel Innside New York Nomad acogerá Live for arts. Culture beyond limits from Mallorca to New York, «una jornada que reunirá escritores y artistas de referencia de ambos países» , según ha informado este lunes la organización del FLEM.

Así, el 5 de mayo, el escritor mallorquín Sebastià Portell conversará con Megan Milks, autora de Margaret and the Mystery of the Missing Body, ganadora del premio literario Lambda 2022 de ficción trans. El artista americano afincado en Mallorca Grason Ratowsky llevará a cabo una intervención artística en vivo; la escritora y pintora Paula Bonet realizará la performance La anguila. La palabra pintada. El ilustrador mallorquín Carles G.O’D., residente en NuevaYork, presentará Back for the future, proyecto comisariado por Save the Med.

La jornada contará también con la española Virginia Feito, autora de La Señora March, con la escritora norteamericana Elif Batuman, que con su primera novela La idiota fue finalista del Premio Pulitzer y cuya secuela Either/Or se publica en Estados Unidos a finales de este mes de mayo y llegará a España en unos meses.

Además, los asistentes a esta jornada encontrarán una selección de libros realizada por la librería independiente con sede en Manhattan Rizzoli y disfrutarán de una degustación a cargo de La Pajarita, con queso mahonés, sobrasada o peix sec de Formentera, entre otros productos.

En la cita artística también participará la galería The Locker Room; el colectivo Graff Tours y habrá la exposición comisariada por la organización neoyorquina Art Start, con nuevos artistas emergentes de la ciudad. La actuación de la cantautora Aina Zanoguera finalizará esta jornada.