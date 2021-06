“¿Qué me dices? ¡No puede ser cierto!”. Catalina Cirer no da crédito al regreso de Rock&Press, la banda formada por Gabi Rodas, Miquel Massutí, Carlos Garrido, Pere Bestard, Carlos Grauches, Mané Capilla y Joan Frau.

La exalcaldesa de Palma afirma en un vídeo publicado por el grupo que “son marchosos y puñeteros, porque no pueden decir todo lo que quieren y lo cantan” y remata “yo me equivoqué, cuando fui alcaldesa les tenía que haber dado, no una hora o dos de concierto por Sant Sebastià, una semana, que cantasen y venga a cantar y a cantar… Porque lo hacen bien, los puñeteros, son graciositos, pero como ya tienen una edad, se cansarían y ahora no estarían otra vez incordiando”.

Rock&Press actuará el sábado 3 de julio en el marco de la programación de Fila U en el Teatre Principal de Palma, donde ofrecerá el espectáculo El último ensayo.