La última película de Toni Bestard clausurará el Festival de Cine Evolution Mallorca

El Festival Internacional de Cine Evolution Mallorca, EMIFF, ya ha desvelado cuáles serán las películas que podrán verse en su jornada inaugural y en la clausura. Come as you are, del prestigioso director de fotografía y realizador Richard Wong, será el filme con el que dará comienzo esta muestra. Para poner el punto final se ha elegido Pullman, el último largometraje del director mallorquín Toni Bestard. Los dos títulos están muy vinculados a la filosofía del Evolution Mallorca que se resume en la máxima unir culturas, unir personas, según han señalado los organizadores.

Come as you are es el remake de Hasta la vista, uno de los éxitos más destacados del cine belga de la última década. Esta road movie se basa en una historia real de un trío de discapacitados en busca de su propia independencia. Su director Richard Wong, su protagonista (y también productor) Grant Rosenmeyer y Asta Philpot, una de las personas en cuyas experiencias se basa la película, acompañarán al público en la proyección. Por su parte el mallorquín Toni Bestard será el encargado de poner el broche de oro al festival con Pullman, su tercer largometraje hasta el momento. En este filme Bestard se adentra en la cara menos amable del turismo de masas a través de la mirada inocente de unos niños. Su cortometraje El viaje (2012) sirvió de inspiración a Bestard para conformar su nueva película, que recibe su nombre de los apartamentos Pullman de Cala Major, una de las localizaciones del filme. Toni Bestard, el productor Miguel Verd y los actores Lara Martorell, Armando Biuka, Monika Kowalska, Manuel de Teba, Keba Diedhou, Rafael Ramis, Yolanda Michele, Carolina Parejo, Alba Bonnín y Diego Ingold asistirán a la proyección.

El EMIFF se celebrará en Palma del 23 al 29 de octubre. La programación tiene como objetivo mostrar una mezcla culturalmente diversa, inclusiva y provocativa de largometrajes, cortometrajes, documentales, vídeos musicales, películas infantiles, películas experimentales, cortometrajes de animación y proyectos de realidad virtual. Danny DeVito, Mads Mikkelsen, Ana de Armas, Emma Suárez, Marisa Paredes, Melissa Leo, Paul Haggis, Pilou Asbaek y Tobias Lindholm son algunos de los nombres destacados que han sido premiados o han participado en el Festival en años anteriores.