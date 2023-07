Emitir contenidos en directo puede dar pie a vivir experiencias inusuales y sorprendentes, especialmente cuando son los propios espectadores u oyentes quienes toman la palabra. Un ejemplo reciente ocurrió en el programa 'Hoy por Hoy' de Cadena SER, presentado por Àngels Barceló.

El protagonista de esta divertida anécdota fue una mujer originaria de Miajadas, una localidad en Cáceres, quien llamó al programa para responder a la pregunta que Barceló hace cada mañana. Este lunes, se trataba de la cuestión: "¿Quién te da rabia a ti?". Mari Ángeles, al otro lado del teléfono, compartió una historia que provocó carcajadas tanto en la presentadora como en sus compañeros.

"Mi marido. Ya está pasando de la rabia al odio irracional", confesó la oyente. "¡Es limpio al máximo! Pero no es que él sea limpio, sino que consigue mantenerse limpio y mantener limpio su sitio donde él habita", detalló Mari Ángeles. "Nos fuimos a una romería, era todo barro, había llovido. Él había estrenado ese día unas bambas blancas, llegamos a casa y las bambas venían impolutas", dijo, provocando risas en la presentadora.

"¡Es imposible que se pueda ser tan limpio! Es un superpoder, una virtud molesta a los ojos de un ser normal, ¡no puedo con ello! Por favor, ¡que yo soy normal!", continuó Mari Ángeles. "Mari Ángeles, qué rabia nos está dando tu marido, y compartimos la rabia contigo", contestó Barceló.

"Pero le quieres mucho, ¿verdad?", preguntaba Barceló. "Claro, ¡es mi marido, le tengo adiestrado! Me costó, pero le he adiestrado, yo le he dicho 'mánchate, cariño, mánchate'", ha asegurado Mari Ángeles, que ha especificado "que no es un TOC", sino "que es que él es así".

"Da igual lo que hagan los demás, su coche no habría que lavarle más que una vez al año, porque por dentro, si solo entrase él, estaría limpio siempre. Claro que si lo cojo yo, ya tendría entretenimiento", sentenció.