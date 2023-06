“Ser mallorquín, en general, no es fácil. Ser mallorquín en Palma es dificilísimo”. Así empieza Àngel Aguiló, president de Mallorca, su discurso sobre las ya famosas gallinas de sa Riera de Palma.

Cort anunció este lunes que la quincena de ejemplares que viven en estado salvaje entre la calle Jesús y el club miliotar de es Fortí van ser capturadas con una red esta semana, como ha publicado Diario de Mallorca.

Las quejas vecinales que han provocado este desalojo de las gallinas no ha pasado desapercibidas a Aguiló, quién ha publicado un vídeo en sus redes sociales y cree que “defender a algunos llonguetarros es imposible”.

“¡Que os molestan 15 gallinas! No os molesta el adolescente que pasa con la moto 49 sin tubo de escape reventando los tímpanos de la gente, no os molestan los quillos que pasan con el BMW tuneado a las 4 de la madrugada, no os molestan los guiris que cenan en Santa Catalina ni el paseo Mallorca… Esto ¿cómo se tiene que defender? ¡Es que la gente de pueblo se ríe de nosotros y con razón!”, afirma el influencer mallorquín.

Y sigue: “Es indefendible esto: ¡Que os molestan 15 gallinas porque hacen ruido! ¿Y que tenéis miedo que provoquen infecciones? ¡Infección la que tenéis en el cabezón!”.

Y finaliza irónico: “Me cojo un serio periodo de reflexión para decidir si sigo de presidente, como mínimo vuestro no lo quiero ser”.