Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 2 de mayo de 2024

1500 receptes de cuina mallorquina

Documenta

43 euros

Recull de les 1.500 receptes recuperades, cuinades i tastades per l’Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca durant els seus 35 anys d’existència. Són receptes que configuren els plats autòctons, recuperades des receptaris, manuscrits o impresos , llibres i fonts orals. Totes han estat cuinades i tastades per algunes de les gairebé 250 persones que han hi col·laborat.

1500 receptes de cuina mallorquina. Documenta, 43 euros / DM

Mudança

M. Bennàssar i M. Uguet

Disset

15 euros

Aquest llibre il·lustrat ofereix diferents lectures: una de lúdica, per gaudir amb els protagonistes del món fantàstic dels dinosaures tan popular en la infància; una d’empàtica, per connectar amb la inseguretat i la por que ens poden provocar els canvis (de domicili, d’escola, de classe…); i una de reflexiva, per qüestionar-nos el nostre bagatge cultural referent als estereotips de gènere.

Mudança. M. Bennàssar i M. Uguet. Disset, 15 euros / DM

Volves

Carme Karr

Medusa

18 €

Se cumplen 80 años del fallecimiento de la periodista, escritora y publicista barcelonesa, lo que significa que su producción literaria queda liberada de derechos. Pionera del feminismo, estos siete relatos -representativos de la vida en Catalunya a principios del siglo XX y protagonizados por mujeres valientes que tratan de tú a tú a los hombres- son una buena forma de aproximarse a su obra y su época.

Indigno de ser humano

Osamu Dazai

Satori Ediciones

24 €

Satori Ediciones acaba de publicar en España una nueva traducción de la obra maestra de Osamu Dazai. Indigno de ser humano es la confesión de un genio refugiado en la soledad, la literatura y la autodestrucción, una novela formidable que trasciende lo literario para sondear lo metafísico. Esta edición incluye, además, las dos cartas que Dazai envió al premio Nobel Yasunari Kawabata.

Abril es un país

Tereixa Constenla

Tusquets Editores

20 €

Cincuenta años después de la Revolución de los Claveles, que derrocó a la dictadura en Portugal, este libro rescata historias como la del joven capitán Salgueiro Maia, que caminó con los brazos en alto y una granada en el bolsillo hacia una batería de carros de combate que le apuntaban, y la del soldado que se negó a obedecer la orden de disparar contra él y permaneció cuatro décadas en el anonimato.

Antonio

Beatriz Bracher

Periférica

19,50 €

En vísperas del nacimiento de su hijo, un joven decide reconstruir la historia de su malogrado padre, quien murió años atrás asolado por la enfermedad y la pobreza. Antonio ofrece también un impresionante retrato de la burguesía de São Paulo. Asistimos al desfile de varias generaciones que revelan la disparidad de sus destinos, sus grietas morales e intelectuales, y la fatalidad de sus prejuicios.

Legado

Agustín Márquez Díaz

La Navaja Suiza

15 €

En Legado hay espacio para la aflicción, la ironía y los recuerdos. Una novela que muestra cómo una situación tan dolorosa como el tránsito ineludible de un ser querido hacia su final puede servir de paliativo contra una enfermedad que no permite el descanso del que la padece. Porque sólo el legado puede ayudarnos a contrarrestar aspectos adversos de la inevitable herencia genética.