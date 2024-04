D’aquí cinc dies és Sant Jordi. Les roses que tal dia es faran omnipresents són, com tots sabem, varietats cultivades que cerquen la vistositat, especialment a través del nombre de pètals, de la seva grandària i del seu color, normalment -emperò- en detriment de l’aroma. Els rosers silvestres, que a Mallorca anomenam gavarreres i a Catalunya englantines, enramellen sovint bardisses fresquívoles de camí. Sobre un verd fosc i lluent, persistent tot l’any (d’aquí el nom científic de Rosa sempervirens), esclata pel maig un devessall de roses blanques de cinc pètals.

Cinc és un nombre de la successió de Fibonacci ben present a la natura. Una successió numèrica que coneixem des de que l’any 1202 el matemàtic Leonardo de Pisa (de malnom Fibonacci) publicàs el Liber Abaci. Però el més bonic d’aquesta història és que segles abans, el poeta indi Acarya Virahanka ja havia descrit l’esmentada sèrie a partir de la mètrica de la poesia sànscrita. Camins de poesia i matemàtiques que s’entrunyellen.

Entremig, l’astrònom, matemàtic i poeta persa Omar Khayyam escrivia una col·lecció ingent de quartetes de saviesa sufí que coneixem com a «Robaiat». La que porta el núm. 24 en el recull i traducció d’Àlex Queraltó Bartrés (Adesiara Editorial) diu: De tots els qui aquest llarg camí van enfilar, / ¿qui hi ha que hagi regressat per venir-nos a dir / que ens cal estar a punt per passar a l’altra banda / i que no ens deixem res per fer, perquè aquí ja no tornarem?

Dos segles després, el mateix Ramon Llull i Erill reconeix haver begut de la font oriental quan diu, al Llibre d’Amic e Amat: «... que los sarraïns han alcuns hòmens religiosos, en enfre los altres e aquells qui són més preats enfre ells, són unes gents qui han nom «sufies»...» I en el pensament 24 diu: Digueren a l’amic: - On vas? -, - Venc de mon amat -. - On vens? -. - Vaig a mon amat -. - Quant estaràs ab ton amat? -. - Aitan de temps con seran en ell los meus pensaments. -

Si ara voleu enconar, dia 23, algun infant amb el seu primer llibre de llegenda, provau de regalar-li Sant Jordi i el drac (Ed. la Galera), d’Anna Canyelles i Roser Calafell, sota un format de 24x24 cm i 24 pàgines. Un bon començament.

