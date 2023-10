Porcel, sempre

Rellegir Baltasar Porcel, retornar al potent passat de les novel·les del seu primer cicle, el cicle dels seus orígens: Andratx, la Mediterrània... Retrobar-nos amb les històries de mariners, bubotes, naufragis, contraban, alcohol i prostitutes. Endinsar-nos altra vegada en aventures on el perill i la mort són molt presents. Això i molt més és el que trobam en aquestes històries autèntiques i poderoses que expliquen un temps, una societat, una illa, un poble, un mar. Històries que no han perdut interès malgrat els anys, històries que ens continuen captivant amb el seu realisme i amb les vivències i emocions de cadascun dels seus personatges, històries que ens transporten a una Mallorca marinera, rural i profunda, una Mallorca envoltada de foscors i venjances, una Mallorca atàvica.

Baltasar Porcel es desplega amb tota la seva esplendor en novel·les com La Lluna i el Cala Llamp, Els Argonautes, Crònica d’Atabalades Navegacions i Solnegre. Utilitzant un vocabulari acurat i exquisit, sense oblidar les seves arrels mallorquines i andritxoles, ens transporta a un món on la guerra civil encara hi és present i on les tradicions estan profundament ancorades. Fa un relat de la societat d’aquells anys en el que el paisatge i l’ambient humà formen l’eix vertebrador de les històries. Fent ús de la seva gran capacitat narrativa agafa la realitat i la transporta a aquestes novel·les del seu primer cicle. Ara, quasi seixanta anys després de ser escrites, aquestes novel·les ens tornen a endinsar dins aquest compendi de vides humanes que van existir i que de la mà de l’autor bateguen al cor de la història i ens la fan gaudir.

Baltasar Porcel fou un dels grans autors de la literatura catalana de la segona meitat del segle XX, el seu llegat és de gran importància per la seva qualitat i també per la seva extensió i versatilitat. No només escrigué novel·les, sinó que treballà també molts altres gèneres com són el teatre, la crònica, l’assaig, articles d’opinió, entrevistes... Baltasar Porcel rebé nombrosos premis i guardons i tingué una posició molt forta a l’entorn català, sobretot amb les novel·les del cicle d’Andratx.