Un futuro estacionario

El pesimismo vuelve a estar de moda, enseñando su perfil más seductor. Nos asalta con fuerza la idea de que el mundo va por mal camino. Como ya ocurriera con el milenarismo y las profecías del apocalipsis, se anuncian finales, extinciones, colapsos, catástrofes. Lamentan con un punto de placer por ver lo que muchos otros no ven que la humanidad misma, quizá sin querer, haya enfilado su paso por el planeta en dirección al precipicio. Los agoreros están convencidos de que solo nos queda esperar la llegada al triste destino que nos aguarda imperturbable. Piensan que hemos tardado en darnos cuenta y algunos creen que ya es demasiado tarde para enderezar nuestra fatal trayectoria.

Este no es el punto de vista de Jesús Zamora Bonilla, filósofo de la ciencia, economista y novelista, que augura una larga vida, casi eterna, a la especie humana sobre la Tierra. Su libro está impulsado por el ánimo de desbaratar las versiones dogmáticas y radicales del ecologismo, el animalismo y el posthumanismo. No niega el cambio climático y sus efectos, ni los derechos de los animales, ni el impacto trastornador de la tecnología en nuestras vidas, pero propone mantener cierto equilibrio en las ideas y en la percepción de las cosas. Lo hace confiado en sus razonamientos y con una ironía lúdica, que convierte la lectura de su texto en una experiencia divertida. La llamada singularidad tecnológica es, en sus propias palabras, un singular disparate.

La parte sustancial del libro contiene reflexiones sobre la concepción que el autor tiene de la moral. En esta materia proclama su relativismo irreductible, que en ningún caso debe confundirse con el nihilismo. Matiza y rebate los postulados de los postmodernismos, explica las diversas razones por las que los derechos de los animales no deben equipararse a los humanos y define con sensatez, en sus justos términos de dramatismo, el problema ecológico. El argumento principal está amenizado por divagaciones y excursos sobre el antropoceno, la iluminadora distinción entre el bíos y la zoé, la epistemología de las ciencias sociales, la sinuosa obra de Bruno Latour, la inteligencia de las plantas y un buen número de temas, cada cual más sugerente.

Y así, el entretenido lector alcanza el capítulo conclusivo, titulado Por los siglos de los siglos, que le deparará una sensacional sorpresa. En las páginas finales, con un desparpajo digno de aplauso, Zamora Bonilla realiza una prospección en el futuro de miles y millones de años. Entonces, la edad del progreso se habrá consumido de éxito. Ya no será posible aumentar el bienestar de los humanos a base de introducir innovaciones tecnológicas y perseguir utopías. Nuestro mundo, el único posible, estará habitado por los metaprodéuticos, seres con la vida resuelta y en peligro de aburrirse, una mezcla de «último hombre» y «superhombre» nietzscheano. Un individuo libre, sólido, que concibe la vida como un juego y la domina, aunque sin concederle un valor sagrado. Qué podrá ser, habría que plantearse, lo que dé sentido a la vida de esa gente. El desafío, aclara, no consistirá en averiguar de dónde venimos ni determinar a dónde vamos, sino por qué hacer esto y no aquello. Con buen humor, Zamora Bonilla se despide del lector preguntándole cómo se siente pensando que todos sus afanes y su motivación al levantarse cada día están encaminados a dar a luz a los metaprodéuticos. Y vuelta a empezar. La humanidad, ahora reflexiva, girando en espiral, sola frente a ella misma. Tendría interés contemplar a través de una cámara oculta la cara que se nos queda en el punto final. Este libro reúne en la proporción adecuada todas las virtudes de un buen libro.