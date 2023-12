El entrenador del Atlético Baleares, Juanma Barrero, mostró una gran confianza en sus jugadores en la previa del encuentro ante el Córdoba en el Estadio Balear (12 horas). «Tengo la sensación de que estamos en la pelea. Ya podemos tratar de tú a tú a los demás equipos y los partidos están ahí. Estamos en la pelea por puntos y eso es bueno. Si hacemos las cosas bien, podemos hacer daño a cualquiera», dijo ayer ante los periodistas. El preparador no quiere mirar más allá del duelo ante los andaluces a pesar de la gran dinámica que llevan tras haber sumado diez de los últimos quince puntos posibles. «Soy una persona que no piensa en los objetivos a largo plazo. Cuando llegué no pensaba que estaríamos aquí. Tenía fe en mi trabajo y en el de los chicos y sabía que podíamos reconducir esta situación», dijo.

