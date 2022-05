«No cambiaremos mucho, no tengo una varita mágica». Jordi Roger, técnico del Atlético Baleares, ha señalado este mediodía que si el equipo se mete en el play-off «será mérito de Eloy (Jiménez) y de Xavi (Calm), que han entrenado todo el año». «Yo solo quiero ayudarles (a los futbolistas), el trabajo está hecho todo el año», ha incidido el también secretario técnico blanquiazul ante el partido de este sábado, en el campo del San Fernando: «Saben que nos queda una bala y hay que aprovecharla, solo nos queda ganar y ver luego si se da o no».

«He diseñado esta plantilla con Patrick (Messow, el director deportivo) y es muy buena, los he visto entrenar y jugar todo el año; ahora que estoy a pie de campo con ellos, son muy buenos. Los resultados no han ido como queríamos, hemos estado 35 jornadas en play-off y ahora en la última jornada es una lástima no estar y no depender de nosotros mismos», ha explicado el técnico catalán.

Roger se ha hecho cargo del equipo esta misma semana y solo podrá dirigir tres entrenamientos para preparar el partido decisivo: «No se me pasaba por la cabeza hace 5 días estar aquí ahora mismo. Ojalá hubiéramos ganado al Sanluqueño, pero esto es fútbol y se dan este tipo de cosas y aquí estoy. No sé si la palabra es un marrón, estamos en la situación que estamos y debemos afrontarla de la mejor manera posible, con actitud positiva».

«Tengo que liberar la mente de los jugadores, porque son muy buenos», ha explicado el técnico, que ha insistido en el aspecto anímico y en ganar al San Fernando para tener alguna posibilidad: «Debemos olvidarnos de los demás, centrarnos en ganar el partido. Esta semana no es cuestión de trabajar táctica, son jugadores muy buenos que deben salir confiados y con la mente positiva de que irá bien la cosa».

«La clave es que toda la plantilla esté con ganas e ilusión y si nos metemos todo el mundo sale beneficiado y con esa idea vamos. Son jugadores con experiencia, muy buenos, y saben perfectamente lo que nos jugamos. A ganar y a esperar resultados», ha concluido Jordi Roger intentando enviar un mensaje optimista a su plantilla.