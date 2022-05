Patrick Messow ha dado la cara tras la sorprendente destitución de Eloy Jiménez a cuatro días de que el Atlético Baleares se juegue su presencia o no en el playoff de ascenso a Segunda División. El director deportivo del conjunto blanquiazul ha reconocido que el cambio de entrenador, apostando por Jordi Roger, "suena a locura". "Los resultados no han sido los esperados y sabemos que es algo atípico, un poco una locura, pero pensamos que es lo mejor para el equipo, que necesita un revulsivo. Ha sido la decisión más difícil desde que estoy aquí", ha reconocido.

Messow ha explicado que la decisión se tomó en la noche del lunes. "Ayer por la noche tomamos la decisión de hacer un último cambio para intentar que reaccione el equipo en el último partido. Creemos que si ganamos al San Fernando tenemos muchas opciones de meternos en playoff", ha apuntado en la sala de prensa del Estadi Balear.

El elegido para el banquillo no es otro que Jordi Roger, cesado como técnico la pasada temporada y actualmente miembro de la secretaría técnica. "Como no vemos bien fichar a alguien de fuera hemos apostado por gente de la casa. Jordi conoce la plantilla a la perfección. La adaptación es al momento y creo que un error fichar a un entrenador de fuera porque no hay tiempo. Es la mejor opción ahora mismo", ha destacado.

"Confío en él. Podemos discutir sobre su etapa como entrenador, pero en su trabajo como secretario técnico estoy contento. Hemos hecho un buen equipo, pero su trabajo no está mal. Es el que mejor conoce al equipo y tiene ganas de subir", ha añadido acerca del entrenador catalán.

Messow ha dejado claro que existe "autocrítica" a todos los niveles, a pesar de que Roger tiene garantizado regresar a su puesto cuando acabe la temporada. "Todos hemos fallado. Autocrítica siempre la hay. Sabemos dónde hemos fallado y lo intentaremos corregir el año que viene. No es el momento para buscar culpables, hay que estar juntos", ha resaltado.

El directivo alemán está plenamente convencido de que el Baleares puede clasificarse para el playoff de ascenso: "Es verdad que queda poco tiempo. Buscamos un cambio. Son números parecidos a cuando tomamos la decisión con Xavi Calm. El presidente piensa igual. El único objetivo es ganar el sábado. Si lo hacemos, en los otros campos es posible que nuestros rivales no ganen. Aún no estamos muertos".

Cuestionado acerca de la implicación de la plantilla, ha dicho que el futuro de todos depende del partido de este sábado ante el San Fernando. "Hemos visto a los jugadores implicados todo el año y por varios motivos no nos han salido los resultados. No quiero entrar en excusas porque ahora no toca, solo pensar en el San Fernando. El futuro de todos va en este partido", ha concluido.