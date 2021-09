«El penalti a Alfonso es clarísimo, no sé si el árbitro no lo ha visto. El jugador no busca disputar la pelota y es falta dentro del área, penalti». Xavi Calm protestó por una acción que podría haber cambiado el devenir del partido entre el Atlético Baleares y el Villarreal B. El técnico catalán se mostró satisfecho por el punto cosechado, aludiendo al calor como una de las causas del bajo nivel mostrado en el día de ayer.

«Ha sido muy difícil, se ha visto el calor y el rendimiento de los jugadores. Ha hecho más que el día de Albacete y ha sido una pena por los últimos minutos», explicó en rueda de prensa.

Calm apuntó que al equipo le faltó frescura en los metros finales para poder crear situaciones de peligro ante la meta del Villarreal B. «Ellos querían dominar, hemos tenido momentos buenos con la pelota. Ha faltado un último centro bueno o pase final, el pequeño detalle para haber marcado como la semana pasada», analizó.

Por su parte, Alfonso, protagonista de la jugada polémica del partido, también afirmó que el penalti fue «clarísimo». «El penalti es clarísimo, penalti tonto que sería falta en medio del campo, me arrolla, el defensa ni mira el balón. Si pita penalti y marcamos el partido es otro, hemos dado la cara ante un buen rival», esgrimió.