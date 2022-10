Dionís a taula | Bahía Destil·leria Pareis: Un rom fet a Mallorca sense sucre ni colorants afegits

Hi ha projectes i productes que varen néixer en temps de pandèmia de la covid-19. El rom Bahía n’és un. David Fajardo va fer totes les proves per elaborar-lo durant el confinament de 2020. Comenta que enviava petites ampolles per correu postal a amics i coneguts que els agrada el rom amb l’objectiu de tenir més opinions i millorar-ne la recepta. Com que fa feina tot sol, aleshores podia anar de ca seva (Inca) a la destil·leria de Llubí per treballar-hi. Ara bé, des d’un primer moment va tenir clar que no volia fer un rom dolç perquè el sucre emmascara allò que és xerec. «Si la beguda no està ben destil·lada o no té prou qualitat, basta que hi posis sucre per camuflar els defectes», comenta.

Per elaborar el rom Bahía parteix d’un alcohol destil·lat de canya de sucre de 95 graus, que destil·la dins l’alambí amb espècies que hi aporten un toc personal. El resultat es posa en contacte amb encenalls de fusta de roure francès durant mig any, que hi donen el toc de fusta característic. Cal dir que el rom Bahía no duu caramel ni sucre afegit amb un resultat excel·lent, de manera que es pot beure perfectament només amb gel o, si ho preferiu, amb el refresc clàssic: la cola. A més de la beguda, Fajardo és el creador de l’etiqueta, que té una encunyació que recorda a aquelles botelles antigues que duien una xarxa decorativa i, també, remet a productes fets amb llata, com ara les trunyelles per fer senalles. «No faig inversió publicitària ni la puc fer, però procur que la imatge reflecteixi com és el meu producte: totalment artesà, fins i tot pos hi les etiquetes i el tap a mà», remarca. L’any 2017, David Fajardo va crear la destil·leria Pareis i la ginebra Mercant. A poc a poc, s’ha fet un nom gràcies a una feina meticulosa i artesana: tot el procés el fa ell tot sol, amb paciència i amb molta de cura. Després de treure al mercat la segona ginebra, Mascorí, va apostar per donar-se a conèixer a un públic diferent; per això va apostar pel rom. Opina que hi ha la ginebra seria l’equivalent a la música pop, que agrada a quasi tothom, mentre que el rom s’assemblaria més al heavy: «La meva idea era fer un producte diferent que ampliàs el mostrador de productes que oferesc i arribar a un altre públic. El vodka ―matisa― seria la música tecno, però no m’interessa perquè és massa simple i no és tan creatiu”. Podeu tastar els productes de Pareis a la destil·leria de Llubí (carrer Dr. Fleming, 8) i cada dimecres al mercat de Sineu, on Fajardo hi té una paradeta pròpia. A més a més, avui diumenge és a la Fira de Llucmajor, de manera que és una excel·lent ocasió per tastar els seus productes.