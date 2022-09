Oli Solivellas, Oli d’oliva verge extra: De servir cerveses a fer un oli excel·lent

Vaig conèixer Pep Solivellas Salvà fa devers setze anys, quan regentava La Birreria de Pollença, un pub de cerveses artesanes que aleshores estava situat devora d’on avui hi ha la gelateria Can Butxaca, de Rafel Martorell i família. En aquell temps, jo no sabia que feia l’oli d’oliva verge extra que duu com a marca el seu cognom i tampoc no m’hauria imaginat que el seu producte seria tan preuat a Alemanya.

Els orígens de l’oli Solivellas es remunten al 1999. Son pare, Pep Solivellas Seguí, va heretar un bocí de terra a Alcúdia, a es Guinyent, on s’hi sembrava blat i ordi, en el qual també hi havia arbres fruiters i animals. L’any 1998, l’avi de Pep Solivellas Salvà va morir i com que son pare no volia abandonar la terra (però tampoc no podia continuar amb les feines de foravila ja que es dedicava al sector bancari) va decidir sembrar-hi quasi 3.000 oliveres un any després perquè embellien el paisatge sense dedicar-hi gaire temps.

Començaren fent poc oli, com a afecció. La primera producció d’oli per embotellar de Solivellas va arribar el 2002, ara fa dues dècades. Aquest mateix any, també varen sembrar un oliverar més a una finca dels padrins de Caimari, a Son Galiot, on hi havia ametlers; de manera que amb el temps la producció va augmentar moltíssim. Pep Solivelles explica que aleshores a Mallorca hi havia quatre marques, mentre ara mateix n’hi ha més d’un centenar. «Entre tots ens duim molt bé i feim pinya en accions comercials. Ara bé, falta fer molta feina per arribar al client local i perquè hi hagi molts d’hotelers que aposten per l’oli de Mallorca, ja que ara mateix són molt pocs. Per això, pens que hem de seguir l’estratègia del vi mallorquí: abans no era a les cartes dels restaurants mentre que ara no n’hi ha cap que no n’ofereixi».

Pep Solivellas va deixar la feina que tenia com a comercial d’hotel el 2012. Un lustre més tard, el 2017, va traspassar La Birreria. Actualment, gestiona Oli Solivellas amb el seu germà Sebastià. Fan dos tipus d’oli, que premsen a dues tafones: la de Son Catiu (Inca) i la de la Cooperativa de Sant Bartomeu (Sóller). D’una banda, fan un oli amb les varietats Arbequina i Piqual, que té el segell d’origen i qualitat Oli de Mallorca. D’altra banda, n’elaboren un altre amb les varietats Koroneiki i Frantoio, amb les quals fan olis experimentals que alguns cuiners destacats de l’illa, com ara Santi Taura, Maca de Castro, Marc Fosh, Fernando P. Arellano, entre d’altres, fan servir als fogons i a la taula.

La qualitat del seu producte ha fet que tengui adeptes incondicionals internacionals, com per exemple Tim Mälzer, cuiner i presentador, estrella de la televisió alemanya que és famós pel seu programa Kitchen Impossible. Mälzer és un gran ambaixador de Solivellas entre els seus conciutadans, fet que també fa possible que l’oli de Mallorca es consideri, cada dia més, com un producte excel·lent i de prestigi.