Perdón por la indiscreción | De fiestas de cine y de verano

Hacer afirmaciones rotundas sobre cualquier actividad que implique a la Familia Real es un ejercicio suicida. Parece mentira que, además, con los años, no lo aprendamos y sigamos lanzándonos al ruedo de fechas, exclusivas y otros menesteres sin pudor. A veces se acierta, por pura inercia, y otras no se ajustan a la realidad. Sea como sea, y ya lo dice el dicho, las cosas de palacio van despacio y las vacaciones de los reyes y sus hijas en Mallorca, que se iniciaron a finales de esta semana, van a dar mucho que hablar. De momento, Marivent pasa de ser el escenario del posado al de la recepción abierta -previa invitación, claro- a la sociedad balear. ¿Un guiño hacia todos aquellos que piden que el palacio vuelva a ser de los mallorquines? En Zarzuela no dan puntada sin hilo. Por cierto, que esta noche de domingo veremos a doña Letizia hacer lo que más le gusta... y en Mallorca: disfrutar del cine. Ya saben, preside la clausura del Atlàntida Film Festival.

Un certamen que crece A Jaume Ripoll ya se le ve más suelto. Los nervios van por dentro, claro, pero sabe que su festival, su Atlàntida, no solo se consolida año tras año sino que crece y llama la atención de numerosos profesionales. Para Palma, además, es una bendición tener un festival de cine de ese nivel en verano. Hoy pondrá fin a una semana de proyecciones, entrevistas, encuentros y conciertos, pero nosotros fuimos testigos de la inauguración, con un Neil Jordan -premio Master of Cinema- sensacional, y una lista de invitados que combinó talento local con internacional. Con Rosa Blanca como bebida oficial, y un catering de Tomeu Arbona, vimos a Álex Navarro y Manuel H. Martín, director del Festival de Cine de Huelva; a la documentalista Eva Garrido junto a toda su familia, al televisivo periodista Emilio Doménech (Nanísimo en redes) o al politólogo Pablo Simón. Podríamos escribir decenas de nombres más porque, como subrayamos, la convocatoria estuvo a la altura de las propuestas cinematográficas. ¡Ganas de más! Eterno Mardavall Utilizar el adjetivo de legendario a veces puede resultar presuntuoso, pero en esta ocasión diría que se queda hasta corto. St. Regis Mardavall celebró la semana pasada su fiesta de verano, coincidiendo con su 20 aniversario: dos décadas de hotelería de lujo que sirve aún hoy de inspiración para otros establecimientos. Alexandra Schörghuber, propietaria del grupo, ejerció de anfitriona en una velada que se caracterizó por la sostenibilidad y la gastronomía de alto nivel. Junto a Francisco Vila, CEO de Arabella Hospitality, y Stijn Oyen, director del área de Marriot Hoteles Mallorca, vimos al presidente de Fomento de Turismo, Eduardo Gamero; al presidente de la FEBT, Rafael Roig; al abogado Juan Buades; a la presidenta de la FEHM, María Frontera; al presidente de la Asociación Española de Campos de Golf, Luis Nigorra o a la empresaria Kettilin Magnusson. Som pagesos, el producto local La marca de calidad som pagesos, de la que forman parte las cuatro mayores productoras de horto-frutícolas de Mallorca -Agomallorca, Agroilla, Terraco y Es Merca- se han agrupado bajo ese sello de calidad que garantiza el origen de los productos agroalimentarios de Mallorca. La presentación de la nueva campaña, que se celebró en el restaurante Varadero, contó con representación institucional, empresarial y social. el futuro de la sobrassada El consejo regulador sobrassada de mallorca reunió en el GPRO Valparaíso a elaboradores, representantes de otros consejos reguladores, chefs y colaboradores a los que se les explicó los nuevos proyectos de la IGP en su apuesta por la calidad. El presidente, Andreu Palou, fue el anfitrión de una comida que contó con un menú elaborado por Carlos Botella. XVII mostra de vi casolà El parc de la rectoria, en binissalem, volvió a ser el escenario escogido por la confraria Enofles de la Parra para una nueva edición de la Mostra de Vi Casolà. Dieciséis pequeñas bodegas presentaron al numeroso público algunas de sus nuevas añadas, todas con una producción limitada.