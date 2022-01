Brut Rosé, Xumeu Vinya: Un escumós de qualitat fet a l’illa d’Eivissa

La darrera visita que vaig fer al restaurant Sa Nansa d’Eivissa, em va fer descobrir un escumós especial fet a la pitiüsa major. Pere Tur, el seu cuiner (i també propietari), va recomanar-nos acompanyar el seu deliciós arròs amb gerret i colflori (que allà anomenen pinya de col) amb el Brut Rosé del celler Xumeu Vinya: un suggeriment 100% encertat.

Darrera d’aquest vi hi ha Antoni Marí Prats, conegut pel malnom familiar de Can Xumeu Vinya. La història de crear el seu celler va començar a gestar-se l’any 2006. En aquell temps feia feina a València i va decidir apuntar-se a l’Escola de Viticultura i Enologia Fèlix Jiménez de Requena com una afició perquè anys enrere son pare n’havia elaborat per a autoconsum i per a bescanviar amb els veïns. Com que Requena és una zona on s’elabora Cava, va apostar per formar-se en vi escumós, alhora que començava a fer voltes a la idea de recuperar una finca familiar abandonada per sembrar-hi ceps. Després de cursar un màster en Viticultura, l’any 2009 Marí va començar a preparar la terra. Els anys 2011 i 2012 hi va sembrar amb l’ajuda de familiars i amics un total de 3,14 hectàrees al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Mentre les plantes es desenvolupaven, va construir el celler, i no va ser fins al 2016 que va treure al mercat el primer vi.

Brut Rosé Xumeu Vinya està elaborat amb un cupatge de Monastrell (86%) i Sirà (14%). Ara mateix al mercat hi ha l’anyada 2018. Per elaborar-lo usa el mètode champenoise: El raïm fermenta i se’n fa un vi sec. Després d’haver passat l’hivern i, l’estabilitza, el clarifica i el filtra. A continuació en fa el tiratge (s’hi posa el sucre, els llevats i la betonita, és a dir, el clarificador natural) i fa una segona fermentació dins la botella, amb una criança mínima de 30 mesos en rima. Per acabar, se’n fa la remoguda (girar un quart de volta cada ampolla) i el desgorjament. El resultat és un vi rosat pàl·lid de qualitat, elegant i lluent, amb aromes de brioix i d’un pas de llarg recorregut en boca, amb una bombolla ben integrada i molt reposada, ideal per acompanyar un arròs sec, un llobarro al forn o un bullit de peix.

Aquest no és l’únic producte de Can Xumeu Vinya perquè d’ençà de fa dos anys elaboren tres ancestrals (un de blanc, un de rosat i un de negre), uns vins escumosos joves, amb una sola fermentació, que també estan agradant molt als entesos.