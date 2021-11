Dionís a taula | Un aliment premiat que es fa esperar

Una de les darreres alegries en el panorama gastronòmic de Mallorca té Son Jover com a protagonista. Aquesta formatgeria, situada a la falda del Puig de Santa Magdalena (Inca), ha guanyat a començament d’aquest mes de novembre la medalla de bronze al campionat mundial de formatges que va tenir lloc a Oviedo, el World Cheese Awards, en la categoria de formatges d’ovella curats durant més de tres mesos.

Curiosament va ser el primer formatge que varen elaborar, concretament l’any 2009. El fan amb la llet crua que produeixen les seves ovelles de raça Roja Mallorquina i que té la pell natural. Un detall important per als qui el vulguin tastar és que no ho podran fer fins l’any vinent. El motiu és que només n’elaboren durant la temporada d’octubre a juliol i ara en tenen totes les existències exhaurides. No serà fins al mes de gener que s’hauran acabat de curar les produccions noves.

Al capdavant de Son Jover hi ha Antoni Seguí i Margalida Villalonga, que varen apostar per la ramaderia ecològica perquè consideren que és la més respectuosa amb el medi i l’animal i, també, per a qui la consumeix. A més, sempre han fet feina amb autòctones, per això no és estrany que apostassin per la raça Ovella Roja Mallorquina, que produeix una mica més de llet que l’Ovella Mallorquina. Ara bé, no és que sigui una casta d’animal molt productiva: fa poca llet però té molt de rendiment perquè té un greix i una proteïna molt alts. Avui dia treballen amb ells els seus fills, que nomen igual que ells, Margalida i Antoni. Ella és enginyera agrònoma però li apassiona crear els formatges. Comenta que fer formatge és un art que no s’aprèn a cap lloc determinat: “Quan mon pare va començar a fer-ne, tenguérem un tècnic que ens va ajudar a començar a produir-ne i, posteriorment, en vàrem tenir un altre, fins que vàrem decidir evolucionar segons el nostre criteri i autoaprenentatge. Per la seva banda, el seu germà duu l’explotació agrícola i ramadera, una tasca en la qual, com la seva germana, posa tota l’estimació i passió, dos ingredients que sempre són indispensables per triomfar.