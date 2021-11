Cuina amb memòria | Coca de bolets

Aquesta coca es preparava a la tardor amb peus de rata, un bolet molt preuat a Mallorca, en un temps que proliferava. Aquest fong té un peu gruixat que es ramifica com un corall i acaba amb unes branquetes fines, grogues o ocres, que tenen certa semblança amb els peus menuts de les rates. Eren molt utilitzats en sopes, arrossos, fideus i burballes. Darrerament, entre èpoques de sequera, desaparició d’alguns pinars (urbanitzacions i carreteres), camins tancats al públic i grans propietats que prohibeixen el pas, és difícil trobar peus de rata i impossible adquirir-los als mercats.

Ingredients

Per a la pasta: Farina, una grapada de saïm, mig tassó d’oli, 2 tassonets (grossària de vi) d’aigua i llevat com una ametlla.

Per al cobriment: Peus de rata abundants (o altres bolets), mig manat de bledes, 1 manat d’espinacs, 1 manat gros de julivert, 2 manats de grells o cebes tendres, alls al gust, tomàtigues, oli, sal, pebre bo i pebre bord.

Preparació

Per fer aquesta recepta, que es preparava (i potser algú la continuï fent) a la família Servera de Portocristo, elaborarem la pasta amb mig tassó d’oli, una grapada de saïm, dos tassonets d’aigua, el llevat fos amb un glop d’aigua tèbia i la farina que es beurà. La pasta no ha de ser gens espessa.

Estirarem la pasta i la deixarem tovar.

Netejarem totes les hortalisses; les eixugarem o centrifugarem i les tallarem.

Hi posarem ceba tendra o grells en abundància, un bon manat de julivert, els espinacs i les bledes, sense gens de tronxo. Hi mesclarem els alls (al gust) ben picats.

Hi mesclarem els peus de rata o els bolets de què disposem, com més, millor.

Ho tremparem amb sal i pebre bo. Ha de sortir gustoset. Mesclarem bé la verdura i la girarem espesses vegades.

Eliminarem el suc que haurà fet si la deixam reposar unes hores. Si cal, la premerem perquè perdi l’aigua.

Estirarem la pasta sobre la llauna i la verdura, amb els bolets, per damunt. Per sobre hi escamparem bocinets de tomàtiga i un polset de pebre bord (millor si és de tap de quartí).

L’enfornarem fins que la pasta estigui al seu punt. Si veiem que hi manca, espargirem un roll d’oli arreu de la coca.