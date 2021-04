Dionís a taula | Un vi vinculat a la poesia i a l’art

Fa unes setmanes vàrem parlar del renaixement del celler Santa Catarina, on Lluís Armero va fer feina durant una bona temporada (del 1986 fins a començament dels noranta), abans de crear el seu projecte propi a la seva terra d’adopció, Felanitx.

Avui, tornam a tenir un vi d’Armero i Adrover com a protagonista, concretament un dels més emblemàtics: Collita de Fruits, un nom que transmet la idea que per fer-lo hi han posat el millor raïm de cada parcel·la que cultiven. Personalment, el nom em remet al títol de la cançó homònima publicada al disc Res no és mesquí, que Joan Manuel Serrat va editar l’any 1977 amb poemes del gran Joan Salvat-Papasseit. El cantautor es va sorprendre gratament quan va venir a Mallorca i va conèixer l’existència d’aquest vi, arran de la concessió del premi Juníper Serra, l’any 2006, per part de la Fundació Càtedra Iberoamericana de la Universitat de les Illes Balears.

Una de les primeres etiquetes de Collita de Fruits va ser obra del poeta Joan Manresa. Sembla que, tot i viure Felanitx, el vinicultor i l’escriptor coincidiren al restaurant Celler Pagès de Palma i fruit d’aquest primer encontre, Manresa en va fer la imatge amb vers inclòs. Cal recordar que Joan Manresa va guanyar el premi Ciutat de Palma de Poesia - Joan Alcover l’any 1964, amb l’obra Un, altres vegades, que no va publicar fins l’any 1999. El darrer poemari publicat és L’ombra blava de les figueres, amb dibuixos d’un altre felanitxer, Andreu Maimó, qui des de fa dos anys il·lustra el vi protagonista de la secció d’avui. L’etiqueta del pintor prové d’una sèrie dedicada al camp, i en aquest cas la imatge remet a un cep de vinya.

L’anyada 2018 està elaborada amb Callet, Cabernet Sauvignon, Merlot i Sirà, i hi predomina l’autòctona amb un mínim del 50%. Per fer aquest vi, es verema a mà i es premsa suaument. La fermentació malolàctica i la criança sobre els pòsits es fa en dipòsit d’acer inoxidable. Cada varietat reposa per separat en bota de roure francès durant 14 mesos fins que se’n fa el cupatge per embotellar-lo. És un vi de color grana, de capa mitjana. Hi destaquen aromes de fruites del bosc i també de pruna madura. Té un pas suau i elegant en boca, i un postgust perllongat.