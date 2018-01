Alejandro Ortiz: "Los asesinos de Malén están en Palma. Hay que encontrarlos"

"Los asesinos de Malén están en Palma". Así de contundente se mostraba ayer Alejandro Ortiz, padre de Malén Ortiz, en un video colgado en Facebook. El progenitor de la adolescente desaparecida en 2013 en Magaluf estableció un claro paralelismo entre la muerte de Diana Quer en Galicia y la prolongada ausencia de su hija desde hace más de cuatro años en Mallorca.

Alejandro Ortiz también aseguró que mantiene la oferta de una recompensa, que en su día elevó a 80.000 euros y que ahora la triplica hasta alcanzar los 250.000 euros, a quien dé una pista fiable que conduzca al esclarecimiento de la desaparición de su hija. "Por dinero o por ser mejor ser humano. Hay que buscar y encontrar a las personas que le hicieron daño a Malén", subrayó.

El padre de Malén empezó su alocución en el vídeo resaltando "la terrible noticia" de la muerte de Diana Quer. En primera instancia le mandó el pésame a la hermana, a los padres y a familiares, amigos y allegados de la joven madrileña asesinada en agosto de 2016 en Galicia. "Ya ven que los asesinos buscan víctimas al azar. Yo se lo dije a la Guardia Civil el primer día. A Malén no se la llevan por nada en especial, como a Diana", señaló.

En el transcurso de su intervención, Alejandro Ortiz arremetió contra la prensa "que juega mucho con los sentimientos" así como "los comentarios de amigos". "Se decía que se había vuelto sola y eso despreocupa a la gente. Dicen 'ya volverán'. Eso pasa con Diana, Malén y muchas niñas que han desaparecido", abundó.

El progenitor de Malén también culpó a los investigadores por, a su juicio, dejar de lado las pesquisas por fiarse de estos testimonios. "Por eso le cuesta a la Guardia Civil dar con los asesinos realmente", recalcó.



"Son víctimas, no lo olvidemos"



Alejandro Ortiz aludió también a unas supuestas declaraciones de la entonces delegada del Gobierno en Balears en 2013, Teresa Palmer. "Tuve que soportar que saliera en televisión diciendo que mi hija se había escapado. Dando a entender que era culpa de ella y no era así. Tampoco fue culpa de Diana. Son víctimas. No nos olvidemos de eso", subrayó.

Hasta la grabación del vídeo colgado ayer en Facebook, Alejandro Ortiz no había mostrado su total convencimiento de que Malén había sido asesinada y lo comparó con la trágica muerte de Diana Quer en Galicia. No obstante, el padre de la entonces adolescente desaparecida el 2 de diciembre de 2013 en Magaluf ya dejó entrever que no volvería a ver a su hija. "Pido al que la cogió que la deje descansar en paz", subrayó en declaraciones a DIARIO de MALLORCA al cumplirse tres años de su desaparición.