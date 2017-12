Clasismo animal

¿Siente un lobo?, ¿tiene sentimientos? Es verdad que, cuando se pone, mata mucho más de lo que necesita para comer, pero el hombre se supone que los tiene y hace lo mismo a gran escala. Los diferencia, en cambio, que los lobos no suelen matarse en masa entre ellos; ¿tendrán acaso sentimientos de especie? En cuanto al aspecto familiar, un punto caliente en cosa de sentimientos, no hay grupo más unido y fiel que el de una familia de lobos. ¿Podríamos llamar amor a lo que los une, o sería muy inapropiado (o hasta irrespetuoso con ellos, que para sentir no necesitan literatura)? Es verdad que con el humano no quieren confianzas, pues la vida de la especie les ha enseñado que sólo buscaría esclavizarlos, pero ¿no prueba eso que tienen sentimiento de autoestima? En fin, ¿no merecerán los sentimientos del lobo al menos la elemental protección de no exterminarlos?