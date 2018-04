El Pacto exige a Rajoy explicar en Mallorca cómo concretará el descuento aéreo del 75%

Los partidos delhan emplazado esta mañana al presidente del Gobierno,, a aprovechar su visita el sábado a Palma para participar en unano sólo para prometer el descuento aéreo del 75 por ciento , sino para aclarar cómo lo hará.

La visita de Rajoy, precedida de los diferentes movimientos para que el descuento de residentes del 75 por ciento sea una realidad, aparece también teñida por la ausencia de José Ramón Bauzá (PP) senador y expresident del Govern, del pleno del Senado que aprobó la pasada semana por unanimidad instar al Gobierno central a incluir este aumento de la bonificación en los presupuestos generales del Estado para este año, después de que el proyecto que ha presentado no contemplara este incremento.

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, ha admitido que Bauzá debió estar presente en esta votación, pero ha considerado que su ausencia no tiene más relevancia que la del también senador autonómico y expresident balear Francesc Antich (PSIB) que "debía estar en (la votación) del 155 y se salió". Prohens ha centrado la responsabilidad de que se logre ese 75 por ciento en el PSIB, que es el que "debe dar explicaciones de por qué no quiere votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado" para que se apruebe.

Poco después, el portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, ha desligado la aprobación de los presupuestos estatales del logro del incremento de la votación y ha afirmado que lo importante es que se incluya en el REB que negocia el Govern con el Gobierno central ya que, una vez aprobado, sería suficiente con una "modificación presupuestaria". Así, Alcover ha recordado que este asunto no tiene por qué estar necesariamente vinculado a la aprobación de unos presupuestos estatales "lesivos" para los intereses de Balears en muchos otros aspectos, como el que dejan a las islas a la cola de las inversiones estatales. "No sabemos qué anunciará exactamente el sábado Rajoy, pero por el momento el 75 por ciento de descuento aéreo no está en los presupuestos del Estado", ha dicho Alcover emplazando al presidente del Gobierno a aclarar cómo hará realidad ese incremento.

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Ferrà, también ha emplazado a Rajoy a explicar este asunto, al igual que el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, quien ha exigido al presidente del Gobierno que lo concrete en lugar de "venir a Mallorca como la Anunciación o el arcángel San Gabriel para confirmar la promesa del 75 por ciento como si fuera una graciosa concesión, después de haber estado actuando como el ángel exterminador de Balears vetando las iniciativas de las islas en el Congreso".