Biel Barceló viajó gratis total a Punta Cana

El vicepresidente Biel Barceló pasó sus vacaciones en Punta Cana gratis total, a cargo de la compañía aérea Air Europa, propiedad del empresario Juan José Hidalgo. El programa deportivo Fora de Joc de Canal 4 Televisió fue quien invitó a Barceló a República Dominicana, pero tanto el desplazamiento como la estancia fueron sufragados por la aerolínea como principal patrocinador del espacio televisivo. El vicepresidente inició su viaje hacia el país caribeño el pasado martes, día en el que había sesión plenaria en el Parlament y en plena crisis por la aprobación de la Ley de Urbanismo y la de la Policía Local, cuya aprobación estuvo marcada por la división del Pacte.

Según confirman tanto desde la televisión local como la propia vicepresidencia y conselleria de Turismo, fue el director del programa de Fora de Joc, Juan Antonio Bauzá, quien invitó a Biel Barceló a participar en la comitiva desplazada a República Dominicana. El ahora vicepresidente es desde hace una década colaborador ocasional del programa deportivo y desde que asumió el cargo sigue participando a título personal. No obstante, pese a viajar hasta Punta Cana, Barceló no participó en la tertulia deportiva emitida ayer por la noche y grabada en el hotel de la cadena hotelera Be Live -también propiedad de Juan José Hidalgo- en Punta Cana. Según vicepresidencia, si bien Barceló no salió en pantalla sí "colaboró" con el equipo del programa deportivo durante su estancia.

Las vacaciones de Barceló han trascendido por una foto subida a Instagram por el director de Fora de Joc. Según vicepresidencia, si el viaje no se publicó en su agenda oficial es porque se trataba de "un viaje privado". En la instantánea compartida por Bauzá en las redes, se puede ver al vicepresidente con el resto del equipo del programa, vestido con un polo de Air Europa y Canal 4, a punto de degustar una paella en el hotel propiedad de Hidalgo.

Barceló aprovechó este viaje, del que diversos miembros de Més han asegurado que no estaban informados, para ausentarse del pleno en el que se aprobó la Ley de Urbanismo -bautizada como Ley Matutes- en la que Podemos y Més dejaron solo al PSIB en la votación de un punto de la ley por favorecer un complejo turístico del empresario ibicenco Abel Matutes. En ese pleno también hubo división en el Pacte en un punto de la Ley de Policía Local, por una enmienda presentada por los socios de Més per Menorca.