Salom defiende la actuación policial durante el referéndum catalán

En el día de los Ángeles Custodios, Día de la Policía, la delegada del Gobierno, Maria Salom, y el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Balears, Antonio Jarabo, defendieron que "no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución", "pilar fundamental" de nuestro Estado de Derecho.

Maria Salom mencionó que "sin legalidad no hay libertad, sin libertad no hay convivencia, y sin convivencia no hay un futuro en paz", para defender la actuación policial el pasado domingo durante el referéndum, una jornada "triste" donde se tuvieron que "lamentar heridos, tanto compañeros del cuerpo de policía como ciudadanos catalanes", a los que consideró "engañados por la sinrazón y la huida a ninguna parte de los responsables políticos de la Generalitat culpables de una deriva intolerable".



Situación excepcional

Salom describió como "excepcional" la situación catalana, que ha llevado a agentes de los cuerpos de seguridad estatales a ese territorio, donde "nuestro marco de convivencia está siendo vulnerado por quienes se saltan la ley". "Vosotros estáis donde el país os necesita", declaró aludiendo a los agentes de la Policía Nacional.

Ante esta "crisis" excepcional de Cataluña, la delegada del Gobierno apuntó a la posibilidad de recuperar el diálogo "dentro de la legalidad" para conseguir a una "buena solución para todos los españoles".

Salom agradeció el "esfuerzo" de los agentes de la Policía Nacional durante los meses de verano, "incluso para poner a disposición de la Justicia a aquellos que este verano han atentado y menospreciada nuestra principal industria, el turismo", refiréndose a los actos de protesta realizados por Arran durante los últimos meses.

El jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Balears, Antonio Jarabo, expuso que los integrantes del cuerpo policial tienen solo una vocación: "cumplir y hacer cumplir la ley", y se mostró crítico con "aquellos que invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes".

Jarabo hizo mención, entre otras cosas, a la corrupción, que calificó como "una de las mayores lacras de las sociedades humanas". Sin embargo, en relación con la corrupción solo destacó la 'Operación Sancus', por la que se detuvieron a los empresarios Bartolomé Cursach i Bartolomé Sbert.

Durante el solemne acto, celebrado un año más en el patio de la Misericòrdia de Palma, se condecoró con la Orden del Mérito Policial al fiscal José Díaz, al director del Área de Salud de la delegación del Gobierno, Raúl Izquierdo, al guardia civil Marinus Maimó, al director de la Banca March, Óscar Alfonso Medina, y al suboficial Mayor de la Unidad Musical Militar, Juan Enrique Vercher, entre otros, y se recordó a los dos agentes fallecidos este 2017 en Balears, José Mota y Mariano Izquierdo.

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, acudió en representación del Govern.