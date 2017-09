Malik: "No debemos preocuparnos, hemos jugado ante rivales complicados"

Uno de los pesos pesados del Atlético Baleares, Malik Fathi, sabe que el calendario que ha tenido que afrontar su equipo hasta el momento no ha sido un camino de rosas. "En el vestuario hay sensaciones buenas, basta con mirar contra quién hemos jugado, han sido rivales complicados, por eso no tenemos que preocuparnos", constató ayer el futbolista del conjunto palmesano después de que su equipo cosechara, el pasado domingo, un nuevo empate en Son Malferit. El lateral zurdo del equipo mallorquín dispuso de media hora sobre el césped ante el Lleida Esportiu, unos minutos que le bastaron para mandar un balón al travesaño tras un lanzamiento de esquina: "Tengo que demostrarle al míster que cuando yo estoy en el campo el equipo tiene más posibilidades de ganar. Tengo paciencia, no me pongo nervioso y, con la edad que tengo, lo que tengo que mostrar al entrenador es que debo jugar yo, debo aprovechar las ocasiones que me da, eso es todo".

Malik comparte capitanía dentro del vestuario blanquiazul con Fullana, Xisco, Manu y Kike. Según confesó ayer el propio jugador alemán, el vestuario se reunió para poner fin al capítulo de expulsiones que está sufriendo en este inicio de la competición, cuatro en cinco jornadas. "Debemos acabar ya con el tema de las expulsiones. Hoy hemos hablado los capitanes dentro del vestuario y el mensaje ha sido claro: 'Debemos callarnos ante el árbitro'. El tema de las lesiones también nos está perjudicando, aunque tenemos un equipo con mucha calidad y dos futbolistas por posición, nunca es algo positivo", relató el defensa.

Malik también aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para acallar aquellas bocas que dicen que su equipo no juega bien en casa, donde solo han conseguido dos de los nueve puntos posibles hasta el momento: "No creo que en casa juguemos mal, contra el Mallorca y contra el Lleida hicimos un buen partido y merecimos mucho más. Creo que fuimos superiores, que tuvimos más oportunidades y este pasado domingo merecimos la victoria".

El próximo fin de semana el Baleares viaja a Elche, donde se enfrentará al actual colíder de la tabla: "Será un partido muy interesante y veremos realmente dónde nos encontramos".