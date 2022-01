La disfunción eréctil también podría ser una consecuencia más de la covid. Es lo que ha contado un hombre estadounidense, que ha explicado que tras superar la enfermedad tiene problemas en sus relaciones sexuales y que su pene se ha acortado en casi 4 centímetros. El paciente, que se identificó como un hombre heterosexual de unos treinta años, contó en el podcast de consejos sexuales How To Do It, que tras haber padecido severamente la enfermedad en julio del año pasado y haber tenido que ser hospitalizado, quedó con un efecto secundario inesperado: disfunción eréctil. Según su declaración, recogida por una nota del diario británico Daily Mail, el problema ha tenido un “profundo impacto en mi autoconfianza y mis habilidades en la cama”.