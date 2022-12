El alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, ha compartido un vídeo en el que anuncia que no se presentará a las elecciones de mayo de 2023 para revalidar la alcaldía. “Quedan 22 semanas para las elecciones y he decidido no volver a presentarme a la alcadía”, anuncia en el vídeo de casi diez minutos. Es una decisión “reflexionada” y “meditada” que ha compartido con su núcleo duro.

Así, Jareño promete dejarse la piel para terminar el proyecto que empezó en 2019 cuando llegó a la alcaldía siendo uno de los políticos más jóvenes de la isla pero luego, una vez pasadas los comicios municipales, se centrará en sus proyectos personales.