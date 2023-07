Una veintena de activistas de ICA Animalista se ha concentrado este domingo para exigir el cese de "las actividades poco beneficiosas y saludables para los seres vivos que malviven allí dentro", dado el incidente ocurrido a finales de junio con un león marino, que cayó de la piscina sobre una cuidadora durante un espectáculo.

Así, al grito de "no pidáis respeto cuando estáis financiando una crueldad" y "no a la explotación animal", han mostrado su malestar por los espectáculos de Marineland y han portado pancartas en las que se podía leer "parece que sonrío pero es la forma de mi mandíbula", "no están aquí por gusto", "mi hogar es el océano, no una pecera" y "no más circos acuáticos con animales" y con las que han reprochado también a quienes deciden visitar este tipo de parques: "Tu entrada paga esta cárcel de animales", rezaba uno de los carteles.