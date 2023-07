El grupo activista ICA Animalista ha protestado este domingo ante las puertas de Marineland Mallorca para "mostrar su rechazo al encierro de cualquier animal" dado el incidente ocurrido a finales de junio con un león marino, que cayó de la piscina sobre una cuidadora sobre un espectáculo.

Una veintena de personas de la entidad se ha concentrado para exigir el cese de "las actividades poco beneficiosas y saludables para los seres vivos y malviven allí dentro". Así, al grito de "no pidáis respeto cuando estáis financiando una crueldad" y "no a la explotación animal", han mostrado su malestar por los espectáculos que Marineland celebra y que ocasionaron que el león marino se asomara por encima del cristal de la psicina y cuando la cuidadora se dirigió hacía él desde el exterior, el animal le cayera encima.

El grupo activista ha mostrado pancartas en las que se podía leer "parece que sonrío pero es la forma de mi mandíbula", "no están aquí por gusto", "mi hogar es el océano, no una pecera" y "no más circos acuáticos con animales" y con las que han reprochado también a quienes deciden visitar este tipo de parques: "Tu entrada paga esta cárcel de animales", rezaba uno de los carteles.

Un susto

Todo se quedó en un susto pero podría haber sido un grave accidente. Un león marino se cayó al foso de la piscina de Marineland Mallorca encima de una de sus entrenadoras. Todo sucedió durante uno de los espectáculos que organiza el acuario y las imágenes, grabadas por espectadores que asistían al evento, fueron compartidas en las redes sociales. En ellas se podía ver cómo el animal se asomaba por encima del cristal de la piscina y cuando la cuidadora se dirigía hacia él desde el exterior, este le caía encima. Después, el león se retiró por el foso, a pocos metros del público, siguiendo a la entrenadora.

Los hechos, fueron duramente criticados en las redes sociales y provocaron la reacción del partido Progreso en Verde, que exigió al Govern balear “que tome cartas en el asunto y que de una vez por todas queden abolidos los espectáculos con animales y también la cría en cautividad”.

Además, la formación política recordó que no es la primera vez que Marineland se ve envuelto en polémicas por el trato que reciben los animales en sus instalaciones. Así, Progreso en Verde recordó que “en 2013 un delfín también se precipitó al suelo desde la piscina y lo ocurrido en 2015 donde presuntamente un entrenador golpeó a los delfines”. También recordó que Netflix estrenó hace pocos meses el documental: ¿Qué le pasó al rey de los delfines?, sobre la muerte de uno de los adiestradores del delfinario mallorquín.

Progreso en Verde calificó como principales problemas son el espacio los grupos artificiales de cetáceos que se crean en los delfinarios o la alimentación artificial que reciben los animales.

El partido animalista calificó así de “inmoral” la situación de los animales de Marineland y anunció que presentará al Govern de les Illes Balears sus propuestas encaminadas a que el centro “deje de ser un circo y se convierta en un centro de recuperación de especies o un santuario”, además de criticar que hasta ahora ningún partido político se ha posicionado abiertamente en Baleares contra los espectáculos con animales.