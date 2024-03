El exmarido de Isabel Pantoja está atravesando por unos graves problemas de salud. El programa 'Y ahora Sonsoles' daba la noticia esta semana en la que al parecer el popular exalcalde de Marbella estaría hospitalizado en una clínica en Málaga.

A la salida del hospital se ha podido ver a su hija Elia y su exmujer Maite Zaldívar en una visita. La primogénita de Julián Muñoz no ha querido dar mucha explicación y ha corroborado la información con un escueto "está malillo". En cambio su exmujer, y también imputada en el caso Mayala ha expresado: "No es no es nada nuevo" a lo que podía padecer Julián. El ex de la cantante tiene 76 años de edad.