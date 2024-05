Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, reconoció que con la conquista de LaLiga cumplirá un sueño de infancia, "poner la bufanda a La Cibeles" en la celebración aplazada al próximo fin de semana, tras dedicar toda su carrera al mismo club.

"Mentiría si digo que cuando era pequeño no soñaba con ganar una Liga como capitán. Es una sensación que he tenido muchos ganas de cumplir este año. Es un sueño cumplido ganar un título así. Como capitán es mucho mejor. Se me ponen los pelos de punta de pensar que pondré la bufanda a La Cibeles. Estoy muy feliz por el madridismo", dijo en Real Madrid Tv.